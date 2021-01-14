台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中捷運綠線去年11月底試營運期間發生列車連結器軸心斷裂，立即宣布暫停試營運，日前半永久聯結器升級版軸心已全數運抵北屯機廠，經廠商調整組裝工法後，首列完成安裝升級軸心的列車今(14)日首發上正線運轉測試，至於通車時程，仍需待審查通過。

台中捷運公司表示，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，立即宣布暫停試營運，經過擴大檢測、第三方公正單位檢驗後，廠商為徹底解決故障風險，重新強化軸心強度及改變軸心型式，捷運綠線36支軸心將全數更換升級軸心，每列車完成軸心更新後會先在測試軌測試100公里，測試完畢回廠檢查無異常後，再上正線進行營運模式300公里運轉測試。

首列完成軸心升級車今日首發上線運轉測試，發車前，中捷公司董事長林志盈與相關主管視察整備狀況，並表示，其他17列車完成安裝後也將陸續上正線測試，列車於正線完成運轉測試後會再調回維修廠進行體檢，確認所有設備都正常運轉。依據北捷局與廠商所提計畫，升級版軸心裝設作業預計可於2月2日全數完成，全部18列車將接續完成正線測試。

台中捷運公司指出，因應檢驗及備品所需，共有39支升級軸心分兩批運抵北屯機廠，北捷局各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）及金屬工業研究發展中心檢驗。升級版軸心型式經過重新優化，因此組裝工法必須加以調整改變，新組裝程序增加半永久聯結器組件安裝完成後，垂直與水平擺動阻力量測調整步驟，避免再度發生垂直運轉不順軸心卡住問題。

台中捷運公司指出，川崎重工日前已對北捷局成立的「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」與中市府的「台中市政府捷運故障審查委員會」進行現場試裝程序展示及說明。另外，「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」至今開過8次會議，審查初步事件調查報告原因及解決方案可行性，「台中市政府捷運故障審查委員會」已召開2次會議，審查北捷局提出的原因分析與解決方案。

至於外界最關心的試營運和通車時程，台中捷運公司強調，至於恢復試營運時程，需由「台中市政府捷運故障審查委員會」審議軸心升級解決方案的測試結果與原因分析是否一致，且經判斷符合安全無虞的前提下，台中市政府才會同意恢復試營運