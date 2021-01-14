罪惡！臺虎精釀聯合週末炸雞俱樂部　推出限量餐點及專為炸物而生的啤酒

臺虎精釀旗下品牌啜飲室與當紅的潮流炸雞店「週末炸雞俱樂部」聯合發表快閃活動「週末炸虎俱樂部」(圖/臺虎精釀) 臺虎精釀旗下品牌啜飲室與當紅的潮流炸雞店「週末炸雞俱樂部」聯合發表快閃活動「週末炸虎俱樂部」(圖/臺虎精釀)

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）臺虎精釀旗下品牌啜飲室與當紅的潮流炸雞店「週末炸雞俱樂部」 聯合發表快閃活動「週末炸虎俱樂部」，推出多款聯名炸物組合， 並共同發表主題酒款「 臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」，系列活動將於1月16日登場。

宵夜來一包鹽酥雞，是臺灣人的嗜好，如果再加上一杯冰涼的「必魯」更是讓人胃口全開。 嘗試上百包鹽酥雞、喝過上千罐「必魯」的週末炸雞俱樂部主理人 / 炸雞達人 Jeek 主廚終於找出鹽酥雞與啤酒pairing的秘訣， 最適合搭配鹽酥雞的炸物專門啤酒因此誕生！



限量聯名餐點「蛋黃鹹酥雞」(圖/臺虎精釀)



限量聯名餐點「 蛤蜊啤酒雞湯」(圖/臺虎精釀)

聯合臺虎團隊精心挑選，經過多次測試與搭佐實驗，以「甘爽」、「 解膩」為首選，找出最適合炸物的啤酒，正是這一款「臺虎生啤酒〈 嗨〉週末炸虎限定版」，5%酒精度、99大卡的低負擔、 零糖質等各項優點兼具，再加上清爽的酒花呈現完美層次感， 炸雞獨特涮嘴口感使得啤酒甘甜回味，啤酒與炸物搭配的黃金組合， 更是讓人停不下口。

「臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」， 包裝設計將炸彈與老虎元素呈現，傳遞出「週末炸雞俱樂部」（WEEKEND BOMBER）與「 臺虎精釀」聯合的「炸虎」威力，包裝顏色延續「週末炸雞俱樂部」 的主視覺，以經典台灣飲品的紅黃配色， 加上以鹽酥雞攤招牌為靈感，呈現「怕人沒看到」、「後勁強」、「 俗又好喝」的臺式風格，立即成為吃鹽酥雞配啤酒的不二選擇！



限量聯名餐點「週末炸虎雞湯拉麵」(圖/臺虎精釀)



限量聯名餐點「 麻將雞柳」(圖/臺虎精釀)



週末炸雞俱樂部經典菜色「炸雞甜甜圈」(圖/臺虎精釀)

快閃活動推出的各式炸物，務必要嘗試聯名款「蛋黃鹹酥雞」， 結合臺虎精釀「啜飲室大安」獨門特製鹹蛋黃醬， 淋上富含各式香料的濃稠蛋黃醬，最後將蒜酥、 些許的胡椒鹽撒上點綴，再搭配一罐聯名酒款「臺虎生啤酒〈嗨〉 週末炸虎限定版」，成為最能完美展現出「週末炸虎」 的甘爽解膩神奇功效。

另外，在啜飲室吃得到的聯名餐點也包含「 麻將雞柳」、「炸虎掌」，寒冬少不了的「 蛤蜊啤酒雞湯」和「週末炸虎雞湯拉麵」， 活動期間僅到2月10日。

活動資訊

啜飲室 大安

1/16 (六)－2/10（三）

限量聯名「週末炸虎俱樂部 WEEKEND BOMBER」啤酒搭配的餐點，實際供應品項以各店為準， 請洽啜飲室 大安粉絲專頁洽詢。

啜飲室 Landmark

1/16（六)－2/07(日）期間，限定餐點僅於週五-週日提 供

限量聯名「週末炸虎俱樂部 WEEKEND BOMBER」啤酒搭配的餐點，實際供應品項以各店為準， 請洽啜飲室 Landmark粉絲專頁洽詢。

Driftwood 西門町

1/16 (六) －2/10（三）限量聯名「週末炸虎俱樂部 WEEKEND BOMBER」啤酒搭配的餐點，實際供應品項以各店為準，請洽D riftwood 西門町粉絲專頁洽詢。