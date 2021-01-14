Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

全院採檢喊卡！染疫醫護北部醫院、社區接觸者522人採檢陰性 15日加驗近400人

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/14 15:10
全院採檢喊卡！染疫醫護北部醫院、社區接觸者522人採檢陰性 15日加驗近400人

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）北部醫護染疫，指揮中心經緊急採檢522名接觸者均陰性，排除第一圈接觸者染疫，明（15）日將針對該院進行擴大採檢，預計再驗300至400人，釐清第二圈接觸者是否感染。

中央流行疫情指揮中心12日公布，台灣再度發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染事件，一名照顧確診者的醫師染疫，醫師的護理師女友也因家戶接觸而感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日下午召開記者會說明最新疫情進度，他表示，案838、839接觸者醫院接觸者共採檢468人，檢驗結果均為陰性，其中77人經評估需二採，檢驗結果也都是陰性；社區接觸者方面，55名接觸者僅有案839為陽性，其餘均為陰性。

為求保險，指揮中心原訂針對全院採檢，包括外包人員及、廠商共2500，但由於過去疫調已經很清楚，採檢也已相當完整，但為了讓部分同仁更安心並符合外界期待，將針對同部門短時間接觸的對象也進行擴大採檢，預計將多增加300至400名採檢對象，不會全院採檢。

張上淳進一步說明，目前染疫醫護最密切接觸者採檢結果均為陰性，代表第一圈接觸者都沒有帶著病毒，也沒有往外擴散疑慮，因此除了加驗這300至400名醫院人員，其餘醫院同仁將進行健康監測，有狀況再採檢。

陳時中表示，擴大採檢計畫預計明天啟動，將分為2天進行採檢，大多是醫院的醫護人員或行政人員，和先前468人大多是病人及陪病家屬不同，盼讓大家更安心。

此外，根據錄影帶畫面跟詢問案838周遭同事，案838在醫院中戴口罩相當嚴謹。

新冠肺炎
武漢肺炎
桃園醫護
本土感染

相關新聞

中國科興疫苗Sinovac效力僅5成多！ 有效與否「完全碰運氣」
中國科興疫苗Sinovac效力僅5成多！ 有效與否「完全碰運氣」
2021/01/13 20:18
快訊！日本鎖國 包括台灣商務客 另將擴大緊急宣言範圍至11個都府縣
快訊！日本鎖國 包括台灣商務客 另將擴大緊急宣言範圍至11個都府縣
2021/01/13 17:23
台灣首例南非變種病毒！ 明起有南非或史瓦帝尼旅遊史須集中檢疫
台灣首例南非變種病毒！ 明起有南非或史瓦帝尼旅遊史須集中檢疫
2021/01/13 15:05
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
2021/01/13 15:04
【新冠肺炎+4】3例為自費採檢才確診 自印度和印尼入境
【新冠肺炎+4】3例為自費採檢才確診 自印度和印尼入境
2021/01/13 14:32

更新時間 : 2021-01-14 17:57 GMT+08:00

最受歡迎

【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 醫師染疫被周玉蔻提前爆料•罰不罰？！
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏