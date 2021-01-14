全院採檢喊卡！染疫醫護北部醫院、社區接觸者522人採檢陰性 15日加驗近400人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）北部醫護染疫，指揮中心經緊急採檢522名接觸者均陰性，排除第一圈接觸者染疫，明（15）日將針對該院進行擴大採檢，預計再驗300至400人，釐清第二圈接觸者是否感染。

中央流行疫情指揮中心12日公布，台灣再度發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染事件，一名照顧確診者的醫師染疫，醫師的護理師女友也因家戶接觸而感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日下午召開記者會說明最新疫情進度，他表示，案838、839接觸者醫院接觸者共採檢468人，檢驗結果均為陰性，其中77人經評估需二採，檢驗結果也都是陰性；社區接觸者方面，55名接觸者僅有案839為陽性，其餘均為陰性。

為求保險，指揮中心原訂針對全院採檢，包括外包人員及、廠商共2500，但由於過去疫調已經很清楚，採檢也已相當完整，但為了讓部分同仁更安心並符合外界期待，將針對同部門短時間接觸的對象也進行擴大採檢，預計將多增加300至400名採檢對象，不會全院採檢。

張上淳進一步說明，目前染疫醫護最密切接觸者採檢結果均為陰性，代表第一圈接觸者都沒有帶著病毒，也沒有往外擴散疑慮，因此除了加驗這300至400名醫院人員，其餘醫院同仁將進行健康監測，有狀況再採檢。

陳時中表示，擴大採檢計畫預計明天啟動，將分為2天進行採檢，大多是醫院的醫護人員或行政人員，和先前468人大多是病人及陪病家屬不同，盼讓大家更安心。

此外，根據錄影帶畫面跟詢問案838周遭同事，案838在醫院中戴口罩相當嚴謹。