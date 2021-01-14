美總統就職日前動亂機率高　Airbnb全面取消華盛頓特區訂房

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）本(1)月6日支持川普的群眾衝入國會後，美國首都華盛頓特區的氣氛轉為緊繃，還可看見國民兵在街上巡邏確保秩序，聯邦調查局更在週12日發出警告，要求民眾在就職典禮當天，避免前往參與或是旅遊，以避免可能的動亂，短期租屋平台Airbnb隨後響應，主動取消了特區的各項訂房訂單。

6日後，各大社群媒體開始封殺他們認為煽動群眾的川普，除了推特在刪除他關於事件的影片後，最後直接將川普的帳號停權外，臉書也跟進關閉了川普的帳號，並同時透露，在追蹤並分析網路上各個活動的宣傳單後發現，6日衝進國會的事件已經鼓舞了大批川普的支持者，有些號召的活動中，更公開號召組織民兵進行反抗。

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美國聯邦調查局(FBI)於同一時間指出，調查顯示，在川普交接、拜登宣誓就職的當天，極右團體與川普的支持者可能會發動武裝的遊行，建議一般民眾儘量遠離就職典禮舉行處，Airbnb因而作出決定，主動將華盛頓特區附近的訂房全部取消，也不再接受任何新的訂房。

Airbnb在公開聲明中表示，除不希望激進份子使用他們的網站訂房外，而由於武裝民兵和仇恨團體可能衝擊首都秩序，且當局已經呼籲不要前往旅遊，為了保護一般民眾安全，故作出此一決定，同時也承諾將對所有取消的訂單和房東的損失作出補償。

除此之外，Airbnb也進一步表示，他們正在排查網站使用者，並已成功確認數人曾參與國會暴動，這些人已被平台停權，未來也將不得使用網站的訂房服務。