台灣插畫家致敬齊柏林！已故河馬阿河成靈感　波隆納世界插畫大展25國台北登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「插畫界的奧斯卡」又來台灣啦！「波隆納世界插畫大展」展出25個國家、77位插畫家近400件插畫作品，包括5位台灣之光在內，作品主題跨足社會議題至溫暖親情，將於2021年1月21日台北市兒童新樂園文創館登場。

「波隆納世界插畫大展」集結來自比利時、哥倫比亞、烏拉圭等25個不同的國家，77位插畫家作品多達近四百件畫作，讓小朋友從觀察不同畫家對於不同經典故事的詮釋，學習不同文化的人的觀點，盡情發揮想像與獨立思考的能力，解讀繪本中的「輕鬆講，大道理」。

被譽為插畫界的奧斯卡–波隆納插畫原作展，自1967年起由知名的波隆納兒童書展所策劃舉辦，提供世界各地的插畫藝術家獨一無二的發表平台，並成為每年插畫趨勢的指標，能入選的作品也被視為插畫界的最高榮譽。

⚠️把握粉絲專頁活動倒數時間⚠️ 創意插畫徵選活動今晚截止 #投稿就有機會獲得門票... 由波隆納世界插畫大展 翡冷翠文創發佈於 2021年1月9日 星期六

兒童樂園代表著每一個階段旅程的記憶，插畫讓讓想像力馳騁，閉上雙眼，旋轉木馬轉啊轉，當它靜止時，已經來到了奇幻國度，連天空也被賦予了生命，蓬鬆柔軟的棉花糖滿布天空，完美的一天，所有的事物都是如此的甜蜜璀璨！

現在讓我們一起來看看精彩的創作吧！

伊朗插畫家哈桑•阿米坎創作「烏鴉&蘋果」(圖/翡冷翠文創)

「有一天，烏鴉發現了一顆蘋果……」於是，這個名字叫「烏鴉和蘋果」的故事，就這樣展開。享譽國際的伊朗插畫家哈桑˙阿米坎使用混合單刷版畫與拼貼的手法創作，畫作中的主體烏鴉使用巨大的黑色圖形，跟鮮紅的蘋果形成強烈對比；同時，紋路肌理和細微的顏色也讓烏鴉的身體和大蘋果都充滿細節。

長相英挺的哈桑˙阿米坎的作品已經五度入選波隆納插畫展，他說，「我喜歡為追夢的孩子創作插畫。當他們經由我創作的繪本找到自己的夢境時，我也在同時接近我的夢想。」

哈桑已經在伊朗出版上百本書，也在墨西哥、西班牙、日本、土耳其、韓國、阿拉伯發表40本，在國際插畫和出版界非常活躍。最近因為疫情的關係，他剛好可以專心在家創作，明年將有兩本新書在美國和法國發表，他希望未來也能在台灣出版，並和台灣讀者見面。

烏拉圭的弗朗西斯科•庫尼亞創作「有一天像貓一樣」靈感來自插畫家的愛貓倫巴。(圖/翡冷翠文創)



俄羅斯的索菲婭•溫澤爾「小紅帽」只用了紅、黑、白三色，但因為採用了細密而清晰的點、短線條來繪製不同事物的紋理，顯得格外生動，入畫的動物還有狐狸、狼、大象…等。(圖/翡冷翠文創)



瑞士插畫家莎拉•拉斯柯尼「鯨魚媽媽」讓人感受到鯨魚媽媽與小鯨魚的溫情與童真。這組作品只用深深淺淺的藍、白，就表現出畫面豐富的層次。(圖/翡冷翠文創)



吳欣芷是英國劍橋藝術學院童書插畫碩士，「世界上最美好的聲音」以靈動的線條繪製出動物們的身體姿態，細膩的筆觸表現出植物的不同質感，畫面上各元素互相交織，如雨打芭蕉，讓大自然的美好聲音躍然紙上。(圖/翡冷翠文創)



林廉恩偏愛壓克力和水性蠟筆，創作內容多取材於當下的感受和生活經驗，曾獲得2014美國3X3當代插畫獎。林廉恩談到創作靈感來源時提到，她原本沒有什麼想法，在構思「台灣印象」期間，由於發生紀錄片導演齊柏林拍攝「看見臺灣2」時不幸墜機罹難，於是決定要以台灣風景為主題，向齊柏林致敬。(圖/翡冷翠文創)



台灣插畫家安哲「河馬阿河」靈感來自2014年河馬阿河在運輸途中，因人為的疏失從車上跌落受傷，隨後因為沒有接受適當的治療與照護而不治身亡，這幅作品同時給我們一個契機打開眼睛，去思索自己身處的生活環境。繪本已由大塊文化出版。(圖/翡冷翠文創)

【展覽資訊】

-展期｜2021/01/21-2021/04/05

-地點｜台北市新樂園文創館 (兒童新樂園 2F)

-開放時間｜平日9:00-17:00 / 國定假日9:00-20:00 / 收假日(星期日)9:00-18:00 / 寒暑假平假日9:00-20:00(除夕休館)

-官方網站｜http://www.firenzeculturex.com