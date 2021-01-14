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【美國國會暴動】猶如對講機 手機應用程式Zello成暴徒幫兇

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/14 14:18
Zello臉書圖片

Zello臉書圖片

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）1月6日的美國國會山莊騷亂事件使右翼激進份子成了鎂光燈焦點，陸續釋出的影音資料畫面，讓當日的混亂景象得以還原，而最新公布的對話紀錄指出，一款名為Zello的手機應用程式，竟成了暴亂份子「攻堅」國會時互通聲氣的利器。

衛報》報導，Zello是一款有著「對講機」功能的app，還可設定公開頻道，讓參與者接收訊息，儼然成為廣播頻道。暴動當日下午2時44分，Zello一個名為「停止竊選J6」（STOP THE STEAL J6）的頻道，就出現了以下的瘋狂對話。

「我們正在主要圓頂大廳這裡」，一名女性民兵說道。此時背景是國會警力與暴徒正面衝突的嘈雜聲音。「他們在丟手榴彈，用漆彈瘋狂掃射，但我們進來了。」

「上帝保佑，祝你成功」，一名男子回應。

「老天，好好幹你的事」，另一人說道。「我們他X的受訓就是為了這種行動。」

Zello有如軍方類比訊號無線對講機，深受迷戀軍事通信的激進武裝份子歡迎。然而，這也顯示了，儘管如臉書、推特、遊戲通話軟體Discord等社群媒體紛紛大力取締煽動暴力的右翼組織，Zello卻未確實執行審查。

號稱有1億5,000萬用戶的Zello，有800多個右翼人士建立的頻道群，顯然已違反「禁止支持暴力意識形態」之政策。遭受批評的Zello，趕緊表示已採取行動，掃蕩極右組織。就在這篇報導發布不久，Zello更宣稱已刪除逾2,000個與武裝份子有關的頻道。

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