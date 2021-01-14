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取消訪台灣行後　蔡英文與美駐聯大使視訊會議

總統府表示，台美雙方就台灣國際參與、台美深化合作等議題進行深度對話

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/14 13:22
美駐聯大使克拉夫特與總統蔡英文（合成照片：美聯社、中央社）

美駐聯大使克拉夫特與總統蔡英文（合成照片：美聯社、中央社）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）總統府稍早證實，總統蔡英文今（14）日與美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）舉行視訊會議；克拉芙特原定在昨（13）日抵達台灣訪問，不過美國國務院在行前一刻宣布取消。

總統府發言人張惇涵稍早表示，蔡英文在週四上午於總統府內與美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）及國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）主管區域安全政策及多邊事務的副助卿費特（David Feith）進行視訊對談。

張惇涵指出，台美雙方就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享，以及教育資源交流等相關議題進行深度對話；他並未提及視訊會議實質內容或會議長達多久，僅表示新聞稿及影像將於稍晚發布。

克拉芙特原定在昨（13）日抵達台灣進行為期近三日的訪問，若成行，克拉芙特也將成為台美斷交後，美國首位訪問台灣的現任聯合國大使。

不過國務院在美東時間週二（12）以確保現任執政團隊與下任總統拜登（Joe Biden）新團隊順利交接為由，取消所有國務院官員訪問行程，其中包括國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的訪歐行程。

不過隨後路透社引述歐洲官員報導，龐培歐取消歐洲訪問是因為歐洲官員對會見即將卸任的美國國務卿興趣缺缺，且在總統川普（Donald Trump）的支持者大鬧國會山莊事件後，官員們更覺得會晤龐培歐令他們感到「難為情」（embarrassed）。

蔡英文原先預計在今日於總統府會晤克拉芙特，隨後舉行午宴；美國駐聯合國使團日前也表示，克拉芙特訪台期間預定與資深台灣官員會面，並在台灣外交及國際事務學院發表演說。

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克拉芙特
美國駐聯大使
Kelly Craft
台美關係
美國
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更新時間 : 2021-01-14 17:56 GMT+08:00

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