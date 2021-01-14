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不用再三採陰 新冠確診者解隔離放寬 須符3條件 13日起上路

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/14 11:05
不用再三採陰 新冠確診者解隔離放寬 須符3條件 13日起上路

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）疫情指揮中心今（13）日公布最新版武漢肺炎確診者解隔條件，不一定要每次採檢都陰性，只要同時符合三項條件即可解除隔離，包含症狀緩解至少3天、連續2次核酸檢驗Ct值34以上或1次陰性、1次Ct值34以上、或2陰性，且距發病日已達10天。

我國部分武肺患者因處在沒有傳染力的陰陰陽陽階段而被長期隔離，最高記錄在住院長達80多天，不僅患者關到崩潰，也增加醫療體系的負擔。此外，世界衛生組織去年5月27日建議，武肺患者不再以檢驗結果判定出院，改為發病10天再加至少3天無症狀。加上現有科學證據顯示，核酸檢驗Ct值超過30、發病日多於10日就幾乎不具傳染風險。

我國部分委員提議跟進世衛規定，經過與專家學者討論後，指揮中心在疾管署官網公布嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程，其中新版確診者解除隔離需同時符合下列三項條件，得解除隔離治療。

條件包含（1）症狀緩解至少3天；（2）連續2次呼吸道檢體（採一套口咽或鼻咽拭子即可，間隔至少24小時採檢）核酸檢測Ct值都大於等於34或一次陰性及一次Ct值大於等於34或2次陰性，且（3）距發病日已達10天（無症狀者，發病日以採檢日計算）。

若個案距發病日未達10日，但已符合解隔離治療條件（1）及（2），可由醫療網區指揮官個別評估。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，依據國內外資料，Ct值34以上就百分百不會培養出病毒，不具有威脅到周遭的風險。但解隔離不代表出院，有些病人可能有肺炎，符合解隔標準也還是會住院治療，但這樣的個案相對少。

外界猜測新制上路後，國內確診者解隔離速度勢必會比過去快，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，由於新制今天起才正式上路，解隔離速度大概會比過去快多少，仍有待觀察。

武漢肺炎
新冠肺炎
中央疫情指揮中心

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