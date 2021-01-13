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中國科興疫苗Sinovac效力僅5成多！ 有效與否「完全碰運氣」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/13 20:18
中國科興生物Sinovac武漢肺炎疫苗（圖／美聯社）

中國科興生物Sinovac武漢肺炎疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國欲藉「疫苗外交」重振在本次新冠肺炎（COVID-19）疫情中重創的國際聲譽，然而根據巴西官方12日公布的最新臨床數據，中國科興生物（Sinovac Biotech）的武肺疫苗，效力竟然只有50.38%。接種只是盡人事，會否染疫恐怕還得聽天命。

CNN報導，這第三期試驗共涵蓋了巴西8個州13,000名醫護人員，50.38%的效力，雖達到世界衛生組織（WTO）的50%認可門檻，但與先前科興生物號稱的78%效力，實在相差太多，也讓中國疫苗可信度再度被放大檢視。

對於這難堪的數據，中國科興生物不願多加評論，僅稱最終效力仍須以中國國家藥品監督管理局說的算。

相較之下，美國輝瑞（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，效力高達95%。俄國的Sputnik V疫苗，也宣稱91%防護力。再不濟，英國的牛津－阿斯特捷利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗，也有至少70%的效力。

就算不跟別國比，中國自家的中國國藥集團（Sinopharm）疫苗，效力好歹也有79.34%。只不過日前連上海專家陶黎納都警告，國藥疫苗說明書竟列出高達73種可能的不良反應，堪稱是全世界最不安全的疫苗。

儘管施打科興疫苗或多或少還是能降低武漢肺炎的致死率，減輕醫療系統負擔，但低效力消息一出，恐怕會影響其全球市佔率。目前Sinovac已確定供給4,600萬劑予巴西、5,000萬劑予土耳其、4,000萬劑予印尼、750萬劑予香港。許多搶不到西方疫苗的國家，雖紛紛向Sinovac採購，但人們是否願意接種，恐怕也是個問題。

缺乏透明度向來是中國自產疫苗受人詬病的一大原因，Sinovac與Sinopharm始終不願據實揭露試驗結果。此外，由於中國去年疫情稍獲控制，這些疫苗只能送往國外進行大規模試驗，但各地回報的臨床數據卻大相逕庭。以Sinopharm為例，阿拉伯聯合大公國回報86%效力，就與其官方說法的79%有顯著差異。

延伸閱讀：
富國包辦西方新冠疫苗 中國疫苗趁機搶市、效力能信嗎？

疫苗
新冠肺炎
武漢肺炎
武肺
國藥集團
中國
科興生物
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Sinovac
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防護力

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