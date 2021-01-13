鼻水「共共流」？　30歲男驚見臺灣首例翼管神經瘤

【健康醫療網／記者曾正豪報導】三十多歲的張先生，從小就有鼻過敏症狀，一吃東西不論冷熱，都會鼻水直流，吃藥、噴鼻噴劑都無法改善。張先生原想放棄治療，但看到侄子嚴重鼻過敏流鼻水，就診後接受翼管神經手術解決，重燃希望而就醫；經手術前電腦斷層檢查發現，右側翼管神經靠近翼顎窩附近有一個約二公分腫瘤，有如晴天霹靂，完全不知所措。

翼管神經瘤 臺灣首次報告第一例

臺中慈濟醫院耳鼻喉部許原禎醫師表示，臺中慈濟醫院耳鼻喉部許原禎醫師表示，翼管神經瘤全世界不到20例，這是臺灣首次報告第一例，相當罕見。長在翼管神經上的腫瘤屬於「神經髓鞘瘤」，把神經當作電線形容，神經髓鞘瘤就是從包覆銅線的絕緣層長出腫瘤，儘管神經髓鞘瘤多為良性，但若腫瘤持續長大，將壓迫周邊神經與血管，可能影響視力與顏面感覺，不僅更難處理，傷口也會更大，復原期更長。

開顱手術易留後遺症 兩階段微創避免神經傷害

根據文獻紀載，過去翼管神經瘤都採開顱手術，自鼻腔切開上頷骨頭，才能打開手術視野摘除腫瘤，但這方式傷口大，復原時間長，很容易造成感染，且可能有臉麻與視力衰退等腦神經受傷後遺症。

為了縮短病人復原時間並降低臉麻與視力副作用，許原禎醫師採兩階段微創手術。第一階段手術截斷翼管神經解決病人吃東西嚴重流鼻水過敏，同步為第二階段腫瘤摘除手術建立通道，避免傷害三叉神經與周邊組織，造成後遺症。

由後往前手術費工 病人術後復原困擾少

第二階段腫瘤手術，從前階段手術建立的通道，以內視鏡由後往前摘除腫瘤。許原禎醫師說，雖然由後往前手術比較費功夫，但透過微創手術保留原本黏膜組織，減少不必要的破壞，不但術後復原快，對病人日後生活比較不會造成困擾。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48773/

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