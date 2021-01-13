台北醫院檢驗武漢肺炎 一站式篩檢快速安全

衛生福利部台北醫院今天表示，提供一站式篩檢武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）流程，希望幫民眾快速完成篩檢、取得報告、統整諮詢窗口，並希望確保檢測人員安全。

衛福部台北醫院今天透過新聞稿表示，疫情持續延燒，每天有數十名民眾致電醫院，詢問武漢肺炎要如何檢測、收費標準、獲悉檢測結果的時間，問題多到讓護理師、醫檢師電話接到手軟、忙得不可開交。

台北醫院檢驗科主任洪忠志表示，愈來愈高的檢驗量能與急迫性，使醫檢師的工作負荷及責任變多，讓醫檢師備感壓力，如何在最短的時間提供最準確的檢測報告，減少民眾奔波及維護防疫動線，都是各大醫院的課題。

台北醫院建立一站式篩檢武漢肺炎流程，希望幫民眾快速完成篩檢、取得報告、統整諮詢窗口，並減少溝通耗損、確保第一線採檢及檢測人員，都能在安全防疫下執行篩檢任務、維護社區安全。

洪忠志說，一站式篩檢流程的優點是，可透過電話掛號或網路預約檢測，其次，報到、檢查、繳費、發報告都在急診指定地點。

另外，民眾可透過急診掛號櫃檯取得最完整的資訊，醫院並提供24小時急件與48小時一般件的選擇方案，民眾可依急迫需求選擇。急件為篩檢後24小時可取報告，一般件則是篩檢後48小時可取報告。

院方表示，一站式篩檢，除可節省民眾原需在批價掛號櫃檯、診間、檢驗科各地點奔波及等待的時間，也能讓有急迫需求的民眾，能在最短時間內取得報告。

洪忠志說，目前檢測方式有病毒核酸檢測、病毒分離培養、病毒抗體檢測等。醫檢師為避免操作感染，都在有負壓設備的安全操作櫃中，配戴包含護目鏡、防護衣、口罩、雙層手套等完整的防護裝備下檢驗。各大醫院都採用病毒核酸檢測，此種檢測方式病毒的特異性及敏感度都相當高。