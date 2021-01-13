來嗑「光，和_作用」藝術力便當獲選2020年《Taiwan Design Best 100》

臺灣知名設計雜誌《Shopping Design》於去(2020)年12月11日舉辦第 9 屆 Shopping Design Award 頒獎典禮，新北市政府農業局與朱銘美術館合作辦理的「光，和_作 用」藝術饗宴，以「來嗑光，和作用」藝術力便當榮獲「New Power Discovering」獎項，並獲得造型特別的獎座。

《Shopping Design》於每年12月公布《Taiwan Design Best 100》當年度100 件台灣精彩的設計人事物，2020年以「我們需要的設計」為題， 看見設計能量開創的生活與價值可能性，選出當年度BEST 100。

獎座的設計是《Shopping Design》與考工記工作室范承宗合作， 為得獎者製作特別的玩偶獎座。這個可愛獨特的獎座， 讓人眼睛一亮，也象徵著每個得獎者都是獨一無二的。 而這次新北市農業局獲獎的「來嗑光，和作用」藝術力便當， 正是一盒獨一無二、只能看不能吃，填飽心靈專用的鴨肉造型便當， 以創意巧思及趣味設計來包裝展覽活動，獲選年度BEST 100。

獲獎的藝術力便當，是從「青農力便當」 這個吃得飽的實體便當發想延伸出用來填飽心靈的活動宣傳品「 來嗑光，和作用」藝術力便當，並以創意行銷方式於去年8月活動期 間，在台北南山廣場的便當自動販賣機販售。 乍看色香味俱全的鴨肉便當， 其實是由各式誘人觀展的野餐小物包裝而成。鴨肉是活動資訊DM、 地瓜是野餐墊、蔬菜是輕便提袋、白米則是用毛巾喬裝、 水煮蛋其實是造型肥皂，希望疫情期間大家勤洗手保護自己。 開賣期間每天被秒殺搶光，掀起排隊搶購潮及媒體爭相報導， 也成功吸引民眾前往金山觀展。

新北市農業局表示，首先要感謝評審肯定，讓我們獲得這個榮耀。 也要感謝合作夥伴及行銷團隊的努力， 為我們的活動帶來新意與創意，未來我們也會更加努力， 導入美學設計，嘗試更多更美好的可能性。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供