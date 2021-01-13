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來嗑「光，和_作用」藝術力便當獲選2020年《Taiwan Design Best 100》

By  台灣英文新聞
2021/01/13 18:29
照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供

臺灣知名設計雜誌《Shopping Design》於去(2020)年12月11日舉辦第 9 屆 Shopping Design Award 頒獎典禮，新北市政府農業局與朱銘美術館合作辦理的「光，和_作用」藝術饗宴，以「來嗑光，和作用」藝術力便當榮獲「New Power Discovering」獎項，並獲得造型特別的獎座。

《Shopping Design》於每年12月公布《Taiwan Design Best 100》當年度100 件台灣精彩的設計人事物，2020年以「我們需要的設計」為題，看見設計能量開創的生活與價值可能性，選出當年度BEST 100。

獎座的設計是《Shopping Design》與考工記工作室范承宗合作，為得獎者製作特別的玩偶獎座。這個可愛獨特的獎座，讓人眼睛一亮，也象徵著每個得獎者都是獨一無二的。而這次新北市農業局獲獎的「來嗑光，和作用」藝術力便當，正是一盒獨一無二、只能看不能吃，填飽心靈專用的鴨肉造型便當，以創意巧思及趣味設計來包裝展覽活動，獲選年度BEST 100。

獲獎的藝術力便當，是從「青農力便當」這個吃得飽的實體便當發想延伸出用來填飽心靈的活動宣傳品「來嗑光，和作用」藝術力便當，並以創意行銷方式於去年8月活動期間，在台北南山廣場的便當自動販賣機販售。乍看色香味俱全的鴨肉便當，其實是由各式誘人觀展的野餐小物包裝而成。鴨肉是活動資訊DM、地瓜是野餐墊、蔬菜是輕便提袋、白米則是用毛巾喬裝、水煮蛋其實是造型肥皂，希望疫情期間大家勤洗手保護自己。開賣期間每天被秒殺搶光，掀起排隊搶購潮及媒體爭相報導，也成功吸引民眾前往金山觀展。

新北市農業局表示，首先要感謝評審肯定，讓我們獲得這個榮耀。也要感謝合作夥伴及行銷團隊的努力，為我們的活動帶來新意與創意，未來我們也會更加努力，導入美學設計，嘗試更多更美好的可能性。

來嗑「光，和_作用」藝術力便當獲選2020年《Taiwan Design Best 100》

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供

來嗑「光，和_作用」藝術力便當獲選2020年《Taiwan Design Best 100》

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供

更新時間 : 2021-01-13 20:59 GMT+08:00

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