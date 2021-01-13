土地銀行「藝氣磅礡-黃明勝書法·篆刻個展」登場

土地銀行繼一系列畫展深獲好評後，盛情邀請擁有「書畫鬼才」之稱的藝術家黃明勝老師自本(110)年1月13日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「藝氣磅礡-黃明勝書法·篆刻個展」。

黃明勝老師1950年出生於雲林縣斗六市，幼年家貧，雖成年後踏入社會從商也未曾忘卻小學時初見陳陸波老師書寫毛筆字的剎那震撼，因此在經濟穩定好轉後，於三十而立之年拾起毛筆，探尋書法之美，至今未曾停歇。黃老師擅長運用書寫的甲骨文字結合現代行書相輔相成，創作過程秉持「一本初衷，隨波不逐流」的理念，多年來遍覽書法相關書籍與論述，在未曾拜師且「讀帖不臨帖」鑽研過程中，歷經數十載，創作出融合中國傳統藝術與現代風格的書法創新體裁-『書畫體』，堪稱一絕，亦是當代書法創作中少見之獨特風格。

黃老師自1995年于臺北市立社教館(今為城市舞台)舉辦首次個展後，數十年來個展與聯展不斷，其作品陸續於臺灣各縣市立文化局、中正紀念堂、公家機關與私人單位等地展出，海外業於法國巴黎羅浮宮、奧奈沙龍展，日本京都清水寺、仙台市，大陸北京、深圳、澳門、四川等地參展。

黃老師書法創作深得各界肯定，獲獎無數，如：2014年中國深圳「第3屆兩岸四地名家書畫展」獲評委最高榮譽白金獎，參加日本「全日國際大賞」2014年獲得「國際藝術準大賞」、2015年再得「東洋藝術準大賞」，2017年法國第3屆奧奈沙龍藝術展獲選評審十大優秀作品，2019年第15屆日中水墨協會優秀書畫家展榮獲「金賞」。

黃老師為發揚與呈現書法的美好，給予書法新風貌，其獨創採用各色棉布取代宣紙，並以貝殻金、貝殻銀為書寫媒材，重新架構書法基底，使書法呈現華麗與傳統共存的新視野，令人耳目一新。藝術之路即使跌跌撞撞，黃老師卻從未退轉，執著尋覓心中現代書法美感的意念。「書法他已經是很老的文化，但隨著時空的日新月異，我們應該賦予書法屬於現代的意涵和樣貌」黃老師如是說。

本次展出作品中最令人震撼者為長度達2,700公分、寬160公分之棉布長卷，由「禮運大同篇」為首共蘊含41件作品於其中，於2015年間完成，卻礙於無合適場地未曾展出，將首度於本次展覽中正式亮相，值得親覽品味。整卷41件作品藝術家運用濃墨、硃砂書寫，並以跪姿方式逐步完成，前置作業之構思、佈局、文章抉擇等均由黃老師一人獨力完成，亦是對自身體力極大之考驗，黃老師對書法之愛既深且濃，著實令人讚嘆不已，誠摯邀請各界蒞臨觀賞黃明勝老師作品。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本(110)年1月13日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時(免費參觀，例假日不開放)，110年2月3日中午12時卸展。