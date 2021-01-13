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安康高中創客團隊奪FRC區域賽聯盟冠軍 市政會議獻獎

By  台灣英文新聞
2021/01/13 18:23
安康高中創客團隊奪FRC區域賽聯盟冠軍 市政會議獻獎。(照片來源：新北市政府教育局提供)

安康高中創客團隊奪FRC區域賽聯盟冠軍 市政會議獻獎。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北市安康高中創客師生7632團隊在2020 FRC科學園區台中區域賽，帶領其他隊伍組成聯盟、展現高度創客能力及團隊合作精神，脫穎而出獲得冠軍，今(13)日在市政會議獻獎，跟市長侯友宜分享喜悅。

FRC (FIRST Robotics Competition)是目前全球最頂尖高中生工業級機器人競賽，參加FRC競賽的學生除了需動手做，整合科學、科技、工程、數學課程(STEM)，更需要學習如何創新、團隊合作、企業經營、募資營運。每年超過3,850支世界各地隊伍、10萬名高中職學生參賽，且競賽成績已獲得全球多所知名大學認證如哈佛、MIT等，可成為申請入學依據。而競賽題目「INFINITE RECHARGE」象徵未來社會無限的創新與永續發展。

競賽過程中，分為紅藍兩方，3隊1組，各自操控重達56公斤的工業型機器人完成投射球體、旋轉圓盤、懸吊機器人及控制平衡等指定項目，各組必須互相合作完成任務始能獲得高分，而競賽當天必須先進行12場積分賽後，按積分高低進行自選聯盟，安康高中因積分賽中不少重要機構故障而落至第6順位，與7526高雄中學、6083協同中學共組第四聯盟，安康高中利用極短的時間修復重要的爬升機構，更在準決賽中2:1逆轉勝擊敗第一聯盟，在最終決賽更是直落2擊敗第二聯盟獲得聯盟冠軍。

安康高中蘇鼎欽指導老師表示：「FRC絕對不是只是一場比賽，而是一個平台，藉由這個平台讓學生視野更開闊，促進國際交流，更重要的是對培養未來具實作能力的AI、資訊、理工人才有莫大的幫助」。黃鈺雯隊長表示：「能夠拿下冠軍，我們很開心，因為從1月準備到現在了，希望2021 FRC區賽能夠在臺灣續辦，讓全國30隊能夠再一次上場互相切磋進步。」

新北市率全國之先推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，更持續補助40校創客社群學校及40所國小創客社團發展創客課程，希望培養更多創客人才，透過觀察問題並動手實作，具備問題解決的能力。而安康高中是創客社群學校之一，除將創客融入校本課程，更成立機器人學生社群，2019年遠赴澳洲參加FRC澳洲區賽，跟美澳隊伍交流製作機器人技巧。該校創客團隊在110學年特殊選才升學中，已有10位錄取國立大學電機、機械等科系，證明創客教育的成功。

更新時間 : 2021-01-13 20:58 GMT+08:00

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