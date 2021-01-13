新北不動產開發商業同業公會支持公益 連2年捐贈「好日子大平台」100萬

新北市成立「好日子愛心大平台」，協助媒合民間資源，照顧社會弱勢。新北市不動產開發商業同業公會熱情響應，連續2年均捐贈100萬元，今（110）年捐款將運用於照顧服務獨居長輩。新北市副市長陳純敬代表受贈，肯定公會發揚企業社會責任，在寒冬中為社會注入暖流。

新北市不動產開發商業同業公會每年積極投入社會公益，106年捐助水源村劇團義演及「新北技職教育紮根計畫」、107年捐助市府「新北敬老眼鏡行」專案30萬元、108年捐贈兒少及身障機構；去（109）年因新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，主動捐助「好日子愛心大平台」防疫基金100萬元，作為各校採購防疫用品及設備使用。

公會理事長廖志鴻表示，看到侯友宜市長的努力與用心，也看見「好日子愛心大平台」媒合社會資源的效率與透明，因此經過理監事的共同討論，決定今年再次捐贈平台100萬元，相信市府會將愛心運用在最有需要的人身上。

副市長陳純敬表示，新北市升格已邁入第10年，各項公共建設與都市計畫開發，成果有目共睹，感謝公會對於市政的支持，更感謝公會發揚企業社會責任，捐款市府照顧市民福祉。「這是一個最寒冷的冬天，但大家的愛，讓新北市暖起來了！」

社會局副局長許秀能指出，「好日子愛心大平台」自108年6月17日開辦以來，已媒合實物市值及捐款共17億9,000餘萬元。這次捐款將運用於「獨老五福樂活服務計畫」，從營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等五大面向，全力改善新北市獨居老人的生活品質。