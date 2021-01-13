Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

新北不動產開發商業同業公會支持公益 連2年捐贈「好日子大平台」100萬

將作為獨居長輩「五福樂活」服務專用

By  台灣英文新聞
2021/01/13 18:20
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市成立「好日子愛心大平台」，協助媒合民間資源，照顧社會弱勢。新北市不動產開發商業同業公會熱情響應，連續2年均捐贈100萬元，今（110）年捐款將運用於照顧服務獨居長輩。新北市副市長陳純敬代表受贈，肯定公會發揚企業社會責任，在寒冬中為社會注入暖流。

　　新北市不動產開發商業同業公會每年積極投入社會公益，106年捐助水源村劇團義演及「新北技職教育紮根計畫」、107年捐助市府「新北敬老眼鏡行」專案30萬元、108年捐贈兒少及身障機構；去（109）年因新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，主動捐助「好日子愛心大平台」防疫基金100萬元，作為各校採購防疫用品及設備使用。

　　公會理事長廖志鴻表示，看到侯友宜市長的努力與用心，也看見「好日子愛心大平台」媒合社會資源的效率與透明，因此經過理監事的共同討論，決定今年再次捐贈平台100萬元，相信市府會將愛心運用在最有需要的人身上。

　　副市長陳純敬表示，新北市升格已邁入第10年，各項公共建設與都市計畫開發，成果有目共睹，感謝公會對於市政的支持，更感謝公會發揚企業社會責任，捐款市府照顧市民福祉。「這是一個最寒冷的冬天，但大家的愛，讓新北市暖起來了！」

　　社會局副局長許秀能指出，「好日子愛心大平台」自108年6月17日開辦以來，已媒合實物市值及捐款共17億9,000餘萬元。這次捐款將運用於「獨老五福樂活服務計畫」，從營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等五大面向，全力改善新北市獨居老人的生活品質。

更新時間 : 2021-01-13 20:58 GMT+08:00

最受歡迎

【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「將全院採檢」 男醫師曾到桃園星巴克、五金行 護理師去過大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「將全院採檢」 男醫師曾到桃園星巴克、五金行 護理師去過大江購物中心
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
最新【賞雪須知】太平山濃濃日本fu•13日仍機動管制　中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 2確診被周玉蔻提前爆料罰不罰？！
更新【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 2確診被周玉蔻提前爆料罰不罰？！
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏