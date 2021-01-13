台北忠泰美術館新展　疫情時代提問「我們的城市失敗了嗎？」　

（台灣英文新聞／藝文組 台北採訪報導）城市的發展多年來隨著人類的野心及科技進步突飛猛進，然而這樣的常態因為一場疫情嘎然而止，這場全球公衛危機並未因2021年的到來立即解除，值此時刻，台北忠泰美術館推出新一檔當代藝術展，盼觀者透過藝術家的創作，回望都市蓬勃發展的同時，衍生出的一些問題。

《殘山剩水－我們的城市失敗了嗎？》由胡氏藝術執行長胡朝聖擔任策展人，邀請台灣、德國、韓國、加拿大，以及日本等國共12位藝術家，帶來現地製作裝置、情境互動設計、錄像及攝影等創作，以回應疫情、全球化資本主義，以及環境變遷等問題所帶來的當代城市樣態。展期自1月9日至4月18日止。

《殘山剩水－我們的城市失敗了嗎？》主視覺（忠泰美術館影像）

呼應展覽的命題，胡朝聖在介紹展覽概念或受訪時數度提到「城市失能」，他認為現代城市面臨許多嚴峻問題，包括經濟局勢不穩、種族與族群衝突、難民問題等，甚至於城市的環境也因不斷開發及消費主義受到嚴重破壞，而這些都與人類的行為及慾望息息相關。

「我們現在所看到的城市都是我們慾望的投射……我們一直對環境需索無度，我們以為世界會往美好方向發展，可是確實不是這樣」，胡朝聖指出，此次COVID-19（新型冠狀病毒肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情更是讓多年來受到擁戴的全球化資本主義價值受到挑戰，「疫情導致許多先進國家失能－餐廳關門、人命喪失、醫療系統崩潰……城市像一座座的孤島，全球化在這時被打回原形，一切都是如此脆弱」。

然而胡朝聖也強調，展覽並非單純想要批判或展現人類面臨的絕望處境，而是期盼藉由提出許多問題，讓觀眾回過頭來看看自己居住的城市，對城市的變化有更多體察，也檢視自己的行為，「我們的城市是成功或失敗的嗎？我沒有辦法給答案，但我希望透過提問，讓大家來思考」。

策展人胡朝聖（忠泰美術館照片）

此次藝術家來自世界各地，透過創作探討不同城市現況，但所觀察到的都市問題卻有相當程度的共通性，從加拿大藝術家Liam Morgan 記錄泰國曼谷在城市快速發展的同時，遭人遺忘的廢棄大樓所創作的《紀念碑》，至韓國藝術家徐道獲（Suh Do Ho）為拆除前夕的《羅賓漢花園，伍爾莫爾街，倫敦E14 0HG》所拍攝的影像紀錄，皆呈現城市空間不斷地被破壞及重生的循環。

徐道獲《羅賓漢花園‧伍爾莫爾街‧倫敦E140HG》（忠泰美術館照片）

此外，德國著名攝影師Andreas Gursky 的影像作品也首度在台灣公開展出。Gursky 的作品曾在紐約以天價拍賣售出，創下攝影師作品在拍賣市場的最高價紀錄。而此次在台北展出的作品《東京》，是攝影師透過創新手法，在乘坐日本新幹線列車好幾回後，所捕捉下的東京的擁擠都市景觀擁擠。

Andreas Gursky《東京》（忠泰美術館照片）

在展覽作品的選擇上，胡朝聖表示，自己相對偏好在視覺表現上相較簡單、明確的作品，「但簡單明確並不代表它只有直觀的情況，它必須還要有很多層次可以去討論」；同時，每件作品也和其他作品互相呼應，例如日本藝術家豬股亞希的作品《為何不給寄居蟹一個避風港呢？》系列作品透過3D 列印仿造東京、巴黎等天際線作為寄居蟹的外殼，探討土地、寄生，以及當代移民與難民等議題。

豬股亞希《為何不給寄居蟹一個避風港呢？－東京－》（忠泰美術館照片）

同樣地，台灣藝術家何孟娟耗時四年研究的《魏斯貝斯計畫》則聚焦於寄生在紐約魏斯貝斯藝術家公寓（Westbeth Artist House）的年邁藝術家們的生老病死。不過何孟娟在長時間與藝術家們相處後卻也發現，猶如老人院的空間並未阻止藝術家對生命意義及藝術實現的探求，她也從藝術家們身上看到對年邁與死亡的不同態度。

何孟娟《魏斯貝斯計畫》（忠泰美術館照片）

而對於展場的空間規劃，胡朝聖也設計不同巧思。他提及，在視覺上，觀眾可以感覺走在展場中彷彿走在城市街道上，可以聽見警報器作響（指袁廣鳴作品《日常練習》），轉個身又可以進入居家空間（指賈茜茹作品《物品命名計畫》），接著再「走出城市」進入到有蟲鳴鳥叫的環境中（指吳燦政作品《漫遊者004》），猶如漫遊者在城市中遊蕩、探查。