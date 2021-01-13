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金正恩胞妹金與正跌出權力中心？ 北韓金氏王朝勢力消長引關注

金與正是政策失當的替罪羔羊？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞
2021/01/13 16:33
金與正（左）與南韓總統文在寅（圖／美聯社）

金與正（左）與南韓總統文在寅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓領導人金正恩日前在勞動黨第八次全國代表大會中獲推舉為總書記，但近年來被視為第二把交椅的胞妹金與正，卻意外從政治局候補委員中除名，這詭譎的發展，令外界對金氏王朝的勢力消長，再掀熱議。

美聯社》報導，部分觀察家猜測，金正恩可能是以政策失當為由罷黜胞妹，但也有人認為，金與正地位迅速竄起，關於她是接班人的謠言不止，值經濟挑戰日增之際，備感威脅的金正恩，為了鞏固權勢，將親妹降職也是題中應有之意。

去年成為政治局候補人選的金與正，本被看好今年會「扶正」，因政治局是通往金氏王朝高官顯要的必經之途，也是決策中心，如2013年金正恩處決姑丈張成澤之重大決定，就是出於政治局。

金與正並未遭到肅清，仍位居勞動黨中央委員會組織指導部要職，不過眼尖的媒體發現，她13日發表聲明批評南韓時，官媒對她的稱號不同於以往的第一副部長，而是低一階的副部長，微妙的變化不難透露其地位的升降。

金與正的崛起，可溯及2018、2019年的世紀川金會，當全球鎂光燈聚焦川普與金正恩的去核化會談時，金與正隨侍在側，儼然就是幕僚長身分。她也曾以「和平使者」之姿出席2018年的平昌冬奧開幕式，是韓戰以來首位踏上南韓領土的金家成員。去年金正恩一度傳出重病不能視事等健康疑雲，當時南韓情報網就認為她就是第二號人物，隨時可能接掌大權。

無論金與正遭冷處理的理由為何，奉白頭山血統為尊的北韓，應不致看她跌落神壇。然而，伴君如伴虎，從金與正獲得的待遇便可證明，在這獨裁政權，即便位極人臣，即便是金正恩同父同母的親妹，為政仍須如履薄冰，否則上位再快，恐怕也比不上黜落速度。

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