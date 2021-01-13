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北台灣永和分屍案美國籍主嫌孫武生•二審仍判無期徒刑　高喊：不公平

▲加拿大男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）2018年在新北市永和區河濱公園遭殘忍殺害，並分屍丟棄，震驚社會。▲台灣高等法院刑事庭發言人黃玉婷表示，共犯班特一開始否認犯行，後來在主嫌孫武生落網後，才坦承部分作案情節，並具體陳述被害人顏柏萊被害及毀屍經過，使真相終於大白，讓主嫌孫武生的犯行無所遁形。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/13 17:22
加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍案，二審1月13日宣判。台灣高等法院提訊在押的主嫌孫武生（左）到庭聆判。中央社
加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍案，二審13日宣判。台灣高等法院提訊在押的美國籍被告班特（左）到庭聆判。中央社

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍案，二審1月13日宣判。台灣高等法院提訊在押的主嫌孫武生（左）到庭聆判。中央社

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍案，二審13日宣判。台灣高等法院提訊在押的美國籍被告班特（左）到庭聆判。中央社

北台灣永和分屍案美國籍主嫌孫武生•二審仍判無期徒刑　高喊：不公平圖為案發現場 (中央社檔案照片)

北台灣永和分屍案美國籍主嫌孫武生•二審仍判無期徒刑　高喊：不公平死者顏柏萊屍體被發現處(中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭分屍，二審今天(1/13) 宣判，法官判外籍主嫌孫武生應執行無期徒刑，刑後驅逐出境。孫武生說，審理不公；憂被驅逐，他在台監護權訴訟未完成，就無法看小孩。

二審的台灣高等法院今天判美國籍、以色列籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）應執行無期徒刑，美國籍被告班特（Bent Ewart Odane）12年6月徒刑，均於刑後驅逐出境；另美籍被告何傑生（Hobbie Jason Eugene）台灣男子吳宣維持原判決刑度1年6月和6月，全案可上訴。

因孫武生、班特羈押期限於26日屆滿，二審合議庭於宣判後就是否延押2人進行訊問。班特對於是否續押沒有意見。

孫武生在庭上透過通譯表示，審理不公，對判決結果不滿意。他是以色列人，持有以色列護照，台灣沒有得以色列同意，不能驅逐他，這樣違反國際法；法院若驅逐他，他在台灣還有一個監護權訴訟未完成，他就不能看到小孩；他若被驅逐出境，就沒有小孩監護權，小孩與前女友不可能到美國，以台美相關協議，這樣前女友自然會成為綁架小孩的人。

孫武生辯護律師表示，孫沒有偷渡，當初去菲律賓是要找律師，諮詢返台自首，並處理簽證，沒有逃亡意思，他深愛兒子、前女友，在台灣有就學及工作，有地緣連結，不會逃亡，在押期間，宗教權益受侵害以及健康不佳，應沒有續押必要。

台灣高等法院刑事庭發言人黃玉婷表示，合議庭量刑部分，考量孫武生、班特來台居住、學習，但並未珍惜這樣的機會，在國內好好生活，反而漠視法律，包括禁用毒品的法令，還架設網站來擴散毒品，予以傳播，其中孫武生更是主導全案犯行。

中央社引述黃玉婷指出，班特一開始否認犯行，後來在孫武生落網後，才坦承部分作案情節，有具體陳述被害人顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）被害經過及毀屍的經過，使真相終於大白，才使主要犯嫌孫武生的犯行無所遁形。

合議庭對2人的刑度有所區別，認為孫武生惡性重大，判處無期徒刑；班特惡性較孫武生為輕，因此量處12年6月徒刑。

全案緣於，加拿大籍男子顏柏萊於民國107年8月在新北巿永和河濱公園遭殺害分屍，遺體被支解棄置新店溪內；主嫌孫武生和班特被控殺人和毀棄屍體何傑生與吳宣幫忙買武器、把風或施放煙火通報，被控幫助殺人罪。

一審法院認定，孫武生等4名被告私下經營販毒事業，孫武生懷疑顏柏萊擔任警方線民，決定予以殺害；孫武生及班特共犯殺人和毀棄屍體罪，分處無期徒刑及12年6月，何傑生與吳宣被依幫助傷害罪分別判刑1年6月與6月。4人因販毒涉洗錢部分獲判無罪。

案經上訴，二審由高院審理，今天宣判。

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