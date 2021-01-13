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【新冠肺炎+4】3例為自費採檢才確診 自印度和印尼入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/13 14:32
【新冠肺炎+4】3例為自費採檢才確診 自印度和印尼入境

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增4例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例，分別自印度(1例)、印尼(3例)入境。

指揮中心表示，案840為印度籍30多歲男性，去(2020)年12月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案今(2021)年1月2日檢疫期滿後，於住處自主健康管理至1月8日，因公司要求，1月11日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共1人，列居家隔離。

案841、案842、案843均為印尼籍男性漁工，年齡介於20多歲至30多歲，分別於去年12月27日及12月30日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後分別至防疫旅館與集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀。

其中案841及842於今年1月11日檢疫期滿後，搭乘專車至醫院自費採檢；案843則於1月12日進行檢疫期滿前採檢，3人均於今日確診。已掌握案841及842之同車接觸者共5人，因有適當防護，列自主健康管理；案843因無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

我國截至目前累計842例確診，分別為745例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、104人住院隔離中。

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