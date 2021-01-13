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公視紀錄片《不羈》19日開播　探索台灣4位自由倡導者生命故事

歷時四年製作，《不羈》透過多位學者、親友的訪談，回顧賴和、殷海光、李雙澤、陳定南等人追求自由的故事

By Teng Pei-ju, 台灣英文新聞－記者
2021/01/13 12:12
導演符昌鋒（照片來源：公視）

導演符昌鋒（照片來源：公視）

（台灣英文新聞／藝文組　台北採訪報導）公共電視台將自下週二（19）起推出2021年旗艦紀錄片《不羈－臺灣百年流變與停泊》，藉由採訪多位學者、主題人物親友等，回顧賴和、殷海光、李雙澤，以及陳定南的生前事蹟，展現他們以實際行動倡導自由的生命故事。

公視此次納入世界脈絡訴說「台灣新文學之父」賴和、前《自由中國》主筆殷海光、台灣校園民歌運動催生者李雙澤，以及曾任宜蘭縣長及法務部長的陳定南的故事，這也是導演符昌鋒耗時30年打造「流變與停泊」三部曲的最終章，透過採訪多位專家、學者，以及主題人物的親朋好友，發掘出許多罕為人知的人物關係與故事。

「不羈」指的是即使面對各種國際多變詭譎的局勢或是內部壓迫的政治環境，台灣人骨子裡不羈的靈魂不變。公視提及，從日據時代到中國國民黨統治台灣，台灣人總有一股無可抹滅的動機，試圖在不同語言文化的環境及背景中，延續千古不變的自由精神。

《不羈－臺灣百年流變與停泊》歷經四年策劃、拍攝及製作，符昌鋒於週二（12）發表會中表示，與其說拍的是紀錄片，他認為更像是「呈現台灣人情感所編織的面貌」；他也期盼藉此片讓更多年輕人認識這些台灣近代重要的人物。

此次紀錄片的總顧問、政治大學台灣文學研究所教授陳芳明表示，賴和、殷海光、李雙澤，以及陳定南分別代表了台灣文學、自由思想、音樂，以及民主運動的啟蒙者，「當年在海外，如果沒有讀了賴和，恐怕就沒有對台灣歷史有好奇，想深入了解。」

此外，陳芳明也指出，他在台灣大學就讀研究所且台灣仍處在戒嚴時期時，便從殷海光身上看見思想力量的壯大，而在了解李雙澤的事蹟後，他了解到伴隨台灣自覺的掘起，台灣人「要唱自己的歌」。

陳芳明還回憶，在陳定南競選省長時曾擔任他的文宣，除親自領教陳定南一絲不苟的精神，也體會到老縣長是「開啟宜蘭民主運動很重要的導師」。

台灣公廣集團董事長陳郁秀則表示，公視很榮幸這次能以全球脈絡及觀點，把台灣重要的歷史搬上螢幕，並呈現這些自由的倡導者對台灣的重要影響，「本系列堪稱是近年來難得一見詮釋自由的紀錄片，更是首度從世界脈絡來看待台灣爭取自由的重要人物。」

《不羈－臺灣百年流變與停泊》將自1月19日起，每週二晚間10時於公視主頻道播出，觀眾也可於線上影音平台「公視+」收看，播出內容為：

1月19日（週二) 　22時至23時　第一集『白袍下的筆桿-賴和』
1月26日（週二) 　22時至23時　第二集『咖啡與玫瑰-殷海光』
2月02日（週二) 　22時至23時　第三集『我們的歌是青春的火焰－李雙澤』
2月09日（週二) 　22時至23時　第四集『唐吉訶德與記事本－陳定南』

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