台北文華東方、曜畫廊聯名限量藝術特調　台灣特有在地食材馬告、芭樂創意入酒

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)曜畫廊迎來年度台灣當代原民藝術家宜德思・盧信特展,並與台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」跨領域合作,推出聯名藝術調酒。

宜德思・盧信(Idas Losin)從藝術形式上表現並形塑存在於泰雅族及太魯閣族的內在精神和意義,擅長以圖騰符號與織紋表現,曾於澳洲布里斯本的「亞太當代藝術三年展」、法屬新喀里多尼亞棲包屋文化中心,以及德、法、美國等世界各地的公私立展覽機構展出。

藝術家對於土地、文化、環境、族群、社會的關愛,以「Where There Is an Island, There Is Me」為題,此次特展不僅集結《黑月》、《封島》、《跳島創作計畫》等經典系列作品,也展出宜德思同期受邀展於嘉義美術館首展《辶反風景》中《我看見》系列的新作,以及與母親一同創作的《心臟–太平洋島嶼系列》,極具原住民象徵性的《大船》作品更在此首度發表。



展覽現場(圖/曜畫廊)

強烈自傳性質的繪畫表現,以及深刻對環境和土地的關懷,宜德思為期一生的「跳島創作計畫」,使她每到一座島,便會將屬於那座島的圖騰刺青在自己身上,從2013年啟動至今,已陸續拜訪了復活節島、夏威夷、關島、紐西蘭、大溪地等,與當地原住民深入連結,透過訪視各個南島語系/族的文化內涵,符號拆解,逐一融貫為她的藝術思維,賦予圖騰新意,她創造了深刻多元的原住民藝術價值,也同時向世界展現福爾摩沙之美。

曜畫廊(Gallery de Sol)特別與台北文華東方酒店旗下的「M.O. Bar」跨領域合作,以藝術家宜德思・盧信的繪畫作品為靈感發想推出聯名藝術調酒,將荖葉、刺蔥、馬告、芭樂等台灣特有的在地食材,首次嘗試結合視覺藝術與調酒創作。



《I Saw Hei ti ki》是宜德思拜訪紐西蘭時,深受感動後創作的自畫像,畫中她佩戴的墨鏡映照出紐西蘭的創造之神Hei ti ki。 (圖/曜畫廊)



此杯特調使用風味細緻的龍舌蘭酒,搭配具有原住民風格的刺蔥及新鮮紫蘇,襯托出島嶼上海風吹拂在臉上的清香,並在酒體上搭配一層馬告與白酒淬練的Espuma泡沫,在入口的口感及風味增添些許的木質及檸檬香料的清香,將兩種風格截然不同的香料植物的風味連結合一,滋味豐富又濃厚甘醇。(圖/曜畫廊)

首次聯名調酒款式分別為《封島》及《I Saw Hei ti ki》,宜德思・盧信的畫作《封島》將台灣原住民部落在婚喪喜慶時常常會使用的藍白帆布,隱喻外來文化的入侵。宜德思在描繪大溪地時,深深感受到這個單純原始的島嶼,因外來文化影響而成一個完全的「觀光地」。

希望可以將島嶼封閉起來,重新找回單純的美好。M.O. Bar 首席調酒師Fred從中取材,將用來包裹檳榔的荖葉搭配基底的琴酒,入口時感受到芭樂果香的輕盈酸甜,尾韻的荖葉辛香縈繞喉間,饒富創意的調酒搭配,將最原始的風味巧妙融合,激盪出層次豐富、令人驚豔的口感。

自即日起至2021年1月31日蒞臨曜畫廊賞畫,即能以驚喜價於M.O. Bar啜飲兩款限量隱藏版藝術調酒。

曜畫廊 年度台灣藝術家:宜德思・盧信 個展

Annual Taiwan Artist of Gallery de Sol: Idas Losin

展期|2020.12.20(日)-2021.2.21(日)

地點|曜畫廊(台北市松山區敦化北路166號|文華精品3樓)