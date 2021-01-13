〈時評〉美駐聯合國大使取消來台 未必是壞事

美國駐聯合國大使克拉夫特（圖左）原訂週三訪台，只是就在來台前夕，美國國務院宣布取消所有官員的出訪計畫，全力準備20日政權交接。（圖/台灣英... 美國駐聯合國大使克拉夫特（圖左）原訂週三訪台，只是就在來台前夕，美國國務院宣布取消所有官員的出訪計畫，全力準備20日政權交接。（圖/台灣英文新聞）

美國駐聯合國大使克拉夫特來台臨時喊卡，這對美台關係來說，未必是件壞事，因為如果能夠順勢妥善因應，反而能讓台美未來關係有更多運作空間。

川普政府任期雖然已近尾聲，卻頻頻為台灣送上遲來的正義，包括美國駐聯合國使團1月7日宣布克拉夫特13日來台，美國務卿龐培歐9日宣布取消美台交往限制。

一國大使出訪等同代表元首出訪，克拉夫特訪台行，具有一定的象徵意義，原訂與蔡英文總統會面，只是就在來台前夕，美國國務院宣布，為確保未來新舊政府交接程序能夠順利完成，所以取消所有官員本周出訪計畫，這也包括克拉夫特必須取消訪台行。

消息一出，台灣方面外交部感到惋惜，許多民眾也感到失望，但其實這並不影響台美關係，相反地，此舉可進一步讓拜登政府認知台灣對美國在印太戰略上的重要性，也讓台美未來關係有更多運作空間。

首先，克拉夫特無法來台，是美國國務院取消所有官員的出訪計畫，這是一致性的政策，並非針對台灣。

其次，川普任內已有美國不少重要官員來台訪問，早已奠定台美兩國關係新的發展，如今，在川普政府即將結束前，派遣克拉夫特即是再次傳達美國支持台灣的堅定立場。

目前重要的關注焦點，是拜登就任後，多數官員都要走馬換將，對台政策能否繼續維持，或是如何微調，都是未定之天，克拉夫特與蔡總統會面，實質上也難左右拜登對美中台的看法。再者，拜登政府正式就位後，國內事務實有千頭萬緒要處理，尤其是阻止疫情擴大，而美中貿易可能也要重新調整。對美國來說，美台關係絕對不是最首要的事情，而接任前夕的任何「意外驚喜」，不僅非拜登團隊所樂見，包機花費過高預料也會引發國內的抨擊。

過去四年川普任內，美台關係有非常明顯的進展，當中值得肯定的是，從蔡總統曾接到川普電話開始，包括美國官員來台、美對台宣布軍售等，蔡政府都能持平審勢對待，這種做法不僅有助於台美關係穩定發展，而且對亞太地區政經都有貢獻。