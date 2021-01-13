嚴重鼻塞…　醫籲：嚴重鼻中隔彎曲不治，小病痛恐拖成大病症

【健康醫療網／編輯部整理】40歲的林先生，因長期鼻中隔彎曲向左側，造成左側下鼻甲被擠壓及右側下鼻甲代償性黏膜腫脹。10年來，兩側鼻子幾乎無法呼吸，晚上睡覺時，躺下後更是嚴重鼻塞，不但不易入睡且鼾聲如雷，影響枕邊人。

憂術後破相又劇痛 忍受10年鼻中隔彎曲所苦

曾有醫師建議林先生早日開刀治療，因為若延誤病情，長期用嘴巴呼吸恐加重其他共病症發生，得不償失。但他聽說術後會頭昏腦脹，猶如抽腦髓般劇痛，甚至出現「塌鼻」症狀，令他卻步不前。

然而，近日因氣候變化，林先生的鼻塞更加嚴重，鼻子分泌物變多，不斷鼻涕倒流；且長期張嘴呼吸，導致喉嚨乾痛，誘發慢性咽喉炎及胃食道逆流等症狀加重，嚴重影響生活品質。

林先生本於家中附近耳鼻喉科診所就診，醫師診斷鼻中隔彎曲已經影響健康，建議早日接受手術治療。但林先生看到男星分享鼻中隔彎曲手術後的痛苦，又心生恐懼，直到前日實在忍不住鼻塞痛苦，終於鼓起勇氣尋求亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師施亮均診治。

耳鼻喉科醫師呼籲：小心！小病恐拖成大病

施亮均表示，「鼻中隔彎曲」是相當常見的鼻部疾病。「鼻中隔」是將兩鼻腔分開的分隔板，除了曾遭受外力重擊外，通常是因生長發育過程中，鼻中隔硬骨與軟骨生長速度不同，互相擠壓造成，使鼻子空間大小不一。

約2至3成的患者會因為嚴重鼻中隔彎曲導致鼻塞、頭痛、張嘴呼吸、打鼾、口乾舌燥、過多黏液流入胃部引發噁心等；且常張嘴呼吸，使空氣沒經過鼻腔過濾、潤濕及加溫，導致髒冷空氣直接進入氣管，易引起肺部疾病。

施亮均指出，很多患者擔心鼻中隔手術的預後。因為傳統的鼻中隔手術傷口較大，術後2至3天才能取出止血紗布，且取出紗布過程極為痛苦，經歷過的人形容此過程比開刀還痛苦萬分，導致許多病人對手術望之卻步。

別害怕開刀 新式微創手術從根本矯正

事實上，隨著時間演進、醫療進步，目前主流為搭配內視鏡與微創刀頭，加上止血材料已由傳統需移除的紗布，進展為可自行吸收分解棉條或止血粉，能大幅降低手術後填塞帶來的疼痛及壓脹感。

他進一步說明，如果再搭配經驗豐富的醫療團隊，精準用藥及細心照顧，術後疼痛及出血問題已大幅降低，多數病人2到3天內即可出院。

在經與林先生詳細解釋手術過程後，他終於卸下心中心防，願意根治長年的困擾。術後不但呼吸變得順暢，也毫無出血、疼痛及塌鼻問題，令他慶幸：「早知道早點手術，就不用痛苦這麼久了，真的是相信專業就對了！」

面對鼻中隔彎曲的患者，若鼻塞症狀不嚴重，可先以鼻噴劑、抗組織胺及短期血管收縮劑等方式治療，能使鼻腔黏膜消腫、緩解鼻塞等問題；也可透過雷射或射頻手術讓黏膜組織縮小，但治標不治本，未來復發率較高；萬一鼻中隔彎曲問題已嚴重影響生活品質，則會建議盡早藉由微創手術根本矯正。

施亮均提醒民眾，鼻中隔彎曲相當常見，若沒有症狀，一般並不需要處理，但若鼻中隔彎曲已經嚴重影響生活，甚至加重身體其他共病症，就會建議將鼻中膈彎曲矯正及下鼻甲肥厚微創切除，可立即有效解決鼻塞的問題，千萬別聽信坊間傳言而因小失大、得不償失。

來源：諮詢專家/亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師 施亮均

施亮均 醫師

台灣衛生福利部耳鼻喉科 專科醫師

台灣衛生福利部鼻科 專科醫師

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科 主治醫師

美國史丹佛大學研究訪問學者

日本東京慈惠大學鼻竇內視鏡手術研習

韓國首爾峨山醫院鼻整形手術研習

台灣大學醫學院附設醫院鼻竇內視鏡手術研習

成功大學醫學院附設醫院鼻整形手術研習

陽明大學顳骨研磨暨顱底手術研習

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48767/

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