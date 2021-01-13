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日本預定13日宣布擴大緊急事態範圍 追加京阪等7府縣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/13 11:19
圖／美聯社

圖／美聯社

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）日本疫情持續擴大，繼7日針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言後，政府預定今（13）日宣布將大阪、京都、兵庫、愛知等7府縣也納為緊急事態宣言的對象。

日本共同社引用政府相關人士說法，由於城市地區疫情擴大，官方不得不擴大宣言對象，政府已於12日初步決定針對京都、大阪、兵庫關西3府縣以及愛知、岐阜2縣再次發佈宣言，宣言期間至2月7日為止，將於今日的新冠對策總部會議上將正式決定。加上之前7日已發佈宣言的首都圈4都縣，對象區域將擴大至9都府縣。

關西地區的3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣）知事本月9日以醫療體制緊迫等因素為由，要求中央政府將這些府縣納為緊急事態發布的範圍。

愛知縣知事大村秀章、岐阜縣知事古田肇12日與經濟再生擔當相西村康稔舉行視頻會議，同時也要求中央政府將這兩縣納為緊急事態宣言發布的範圍。

菅義偉昨日在政府與執政黨聯絡會議上表示，鑑於大阪府、京都府、兵庫縣等地疫情擴大，因此考慮擴大緊急事態宣言的對象地區。

報導提到，菅義偉將於13日上午召開厚勞省的專家組織會議，下午向由專家組成的諮詢委員會介紹再次發佈宣言的政府方針。向眾參兩院進行事先報告後，將在政府對策總部會議上做出正式決定。

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