台北國際書展亮點！歐盟國連線作家暢談　首增趣味市集、AR體驗奇幻愛情小說

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 俗話說的好「讀萬卷書不如行萬里路」，雖然疫情讓大家不能出國，但2021台北國際書展精選歐盟多國書籍，且「插畫屆奧斯卡」義大利波隆那插畫展也將同步展出，將於1月26日至31日將於台北世貿中心一館舉行。

29屆台北國際書展（Taipei International Book Exhibition 2021）由文化部主辦、台北書展基金會承辦，主題國為「韓國」，歐洲各國也成立主題展館，帶來精采選品及和作家的連線講座，包含法國、德國、義大利等書籍，其中，荷蘭和盧森堡也將首次在歐盟館亮相，為歐盟文學獎增添神秘色彩。

今年各主題館選書不外乎聚焦在疫情時代，探討其帶來的孤獨感及衝擊，今年將推出義大利波隆那插畫展精選，呈現來自24國76位插畫家的入選作品，其中包含6位台灣創作者，策展人也以社交距離及孤獨規畫展間。



台北國際書展亮點於12日記者會上揭曉(圖/文化部)

今年展場更擴增二樓，可見由全台7大博物館共同策劃，從歷史、藝術及人權的角度切入的展覽、開啟閱讀多元體驗的「數位主題館」，及首次進駐的「書展市集」，包含「職人書架」及「故事野餐」兩大主題，讓喜歡手作體驗的大小讀者發掘多重驚喜。

專業論壇則7度與法蘭克福書展合作「法蘭克福出版人才培訓課程」，聚焦行銷與授權專題，今年報名秒殺；以「後疫情時代亞洲出版新面貌—台灣與韓國」為題的「國際出版論壇」，邀請韓國出版專家視訊座談，剖析亞洲出版業面臨疫情時代的新契機。

其他展出國家包含克羅埃西亞、希臘、匈牙利、比利時、葡萄牙、加拿大、以色列等；另外西語文化館結合阿根廷、智利、墨西哥、秘魯、西班牙五國，展出橫跨旅遊、美食、歷史等類別。

現在讓我們一起來看看亮點吧！



台北國際書展由唐鳳及林予晞代言(圖/Facebook)

2020義大利波隆那插畫展精選

首度現身台北國際書展，精選呈現來自24國76位插畫家的入選作品，包括2020年入選的台灣6位插畫家：葉馨文、丁律妏、張筱琦、官孟玄、林謙宇和陳巧妤的完整作品。

展覽內容精選最新2020年入選國際插畫家每人兩幅代表作、台灣創作者每人五幅完整作品、ARS IN FABULA獎學金得主Elisa Cavaliere五幅畫作，共展出173件插畫；展方也邀請策展人及台灣入圍者舉辦12場沙龍活動。

策展人由波隆那書展SM基金會新人大獎得主鄒駿昇出任，他表示，今年實體展覽規劃上和疫情有很大的關聯，展場設計以(1)社交距離1.5公里 (2)孤獨感(isolation)為出發點，所以展館內十字形展架代表一種孤立的凝視，展架間也安排適切的觀展距離，藉由插畫之美期許為孤獨的人際關係帶來溫暖，「我們孤獨但並不孤單」。

歐盟文學獎

歐盟館聚焦「2020歐盟文學獎」，一次展出歐洲最強文學作品，特別介紹8位來自歐盟各國、贏得2020歐盟文學獎的新興傑出文學創作人才，以及奧地利、克羅埃西亞、捷克等共10個歐盟會員國的精選書籍；其中，荷蘭和盧森堡為首次參展。

法國聚焦社會關懷及政治參與

法國館重點推薦《稀有金屬戰爭》與《全球只剩北京標準時間》兩本探討全球經濟、政治議題的書籍，並邀請作家連線與台灣讀者會面交流。此外，法國在台協會與信鴿法國書店規劃17場活動，包含歐漫情報、台灣法語新書Booktuber、法語翻譯獎得主講座等。

兩場重量級對談將由《稀有金屬戰爭》作者皮特龍(Guillaume Pitron)介紹創作過程，其獲法國2018年最佳經濟圖書獎書籍，皮特龍為《國家地理》雜誌和法國《外交世界》雜誌記者及紀錄片製作人；另外法國新聞週刊《L’Express》編輯總監艾利克．寇爾(Eric Chol)和法國商業週刊《Chanllenges》主編吉勒．峰丹(Gilles Fontaine)將共同探討《全世界只剩北京標準時間》。

德國 定格漫畫工作坊

由法蘭克福書展公司籌組19家德國出版社，集結童書繪本、青少年書籍、藝術書等共200本；同時，台北歌德學院積極規劃8場講座，將國際連線德國作家介紹《大審判家》及《分裂的動物們》，暢談關於歷史寫作、第三性，及女人寫作等主題；定格漫畫工作坊將由台德插畫家帶領，透過生活中簡易材料及手機app創作。

斯洛伐克 成為文化橋梁

斯洛伐克經濟文化辦事處是斯洛伐克共和國駐台灣的代表處。已經多次與歐盟成員國參加台北國際書展。參展目的在於讓更多台灣民衆瞭解斯洛伐克圖書文化，通過翻譯瞭解斯洛伐克風情和民俗，拉近台灣與斯洛伐克之間的心靈距離。

打破過去台灣與斯洛伐克間童書零交流的局面，辦事處推介7部台灣原創繪本和橋梁書在斯洛伐克面世，同時也在鄰邦捷克電子書市場上架銷售，隨後陸續還有5本即將出版。在台灣也成功翻譯並引薦了8本斯洛伐克童書，目前已有7本出版上架。

義大利 2大重量級特展登台

聚焦義大利漫畫與義大利兒童文學作家強尼·羅大里兩大主題。義大利國際漫畫展(COMICON)由義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同策劃，本次台北展出共精選10件代表作，突顯東西方漫畫交流的趣味內涵。

數位主題館

由台灣數位出版聯盟策畫，現場展示兩座43吋數位觸控電子書牆，亮點包含改編自創作才女懷觀奇幻愛情小說《劍魂如初》的互動劇場，其中，「AR互動劇場 —— 尋長蕭練」更是台灣首創以劇情為走向的AR（擴增實境）內容創作，讀者手持一台平板電腦，虛擬場景將會在面前超展開，讓小說劇情不只躍然紙上、更跳脫平面；「VR互動劇場——傳承之書」，則是透過虛擬實境引領讀者進入奇幻的小說世界，只要戴上VR頭盔，就能化身為古劍修復師，進入如真似幻的小說場景，領略原著角色人物的內心世界。

書展市集：《樂讀好時光-職人書架x故事野餐》

「職人書架」部分將展示哪些書籍是創意人的靈感來源？從職人選書的品味，就能一窺職人的個性與喜好；另外，「野餐故事」，在創意職人後方野餐墊上，歡迎爸爸媽媽陪著孩子佇留片刻，隨興拿起蠟筆塗鴉。

現場佈置來自「宜蘭舊書櫃」的小說故事讀物，歡迎隨手拿起翻閱。不看手機的親子時光、不同層次的故事閱讀，在療癒可愛的野餐空間不斷上演。這就是屬於家庭親密關係的故事野餐。

2021第29屆台北國際書展 展覽訊息

日期：1月26日-1月31日

地點：台北世貿中心 展覽一館一樓、二樓展場

時間：1/26－1/31 （週二～週日） 10:00-20:00

1/29－1/30 （週五～週六） 10:00-22:00

展期全面開放購票入場

1. 申請購書抵用券網址：https://qrpass.cc/to/tibe2021/apply.aspx?lang=cht

2. 書展採實聯制進場 掃描身分證或掃描my code隨行碼：https://mycode.gov.taipei/mycode