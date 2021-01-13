【人生好難】沈富雄嗆台灣指揮官陳時中:北部醫院到底哪家？ 2確診被周玉蔻提前爆料罰不罰？！

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 北部某醫院昨(12日) 驚傳照顧武漢肺炎確診患者的醫師與其護理師女友染疫，引發社會不安。但指揮官陳時中在下午的記者會中，從頭到尾都沒說出醫院的名稱。

對此，前民進黨立委沈富雄昨在《少康戰情室》節目中，除開嗆疫情中心指揮官陳時中「老百姓會比較關心足跡還是關心是哪一家醫院？你在瞞什麼......天下人皆知還不講？！」，也直批「陳照著規矩走，其實都是官僚本位主義，沒有從老百姓的觀點去看，那為何我們要請你來當官」？

沈富雄質疑這樣真的是降低對社會的傷害、對我們要保護的人是最好的標準嗎？

另一方面，中央流行疫情指揮中心12日下午才宣布新增2例本土個案，但資深媒體人周玉蔻卻在一大早7點的廣播節目，幾乎把大半疫調資訊都爆料給聽眾，還說出「是一家署立醫院」(影片25秒處) 。

但疫情指揮官陳時中在記者會中表示他沒有看到節目的情況，在記者會上回應媒體提問時僅說，對於新聞節目發表之言論，指揮中心都會監控，「內容若有錯誤會予以更正」，似乎不打算追究洩密責任或開罰，與日前追究北市議員在臉書公開某病例足跡，處理方式截然不同‎。

同為媒體人的謝寒冰認為，陳時中面對周玉蔻爆料的態度，根本就是自欺欺人。

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