天冷火鍋需求大增 台灣高麗菜價貴1.6倍茼蒿漲3倍

寒流一波波來襲，元旦迄今高麗菜在台北果菜批發市場交易均價每公斤28.2 元，比去年同期貴1.6倍；茼蒿漲3倍、芥菜也漲6成。農糧署說，稍早有蟲害及天冷生長慢、吃鍋需求所致。

去年底迄今，已經三波寒流來襲，吃火鍋的民眾愈來愈多，幾款吃鍋必備葉菜也漲價。

根據農委會農糧署官網，今年元旦迄今（12日）整體葉菜類交易均價每公斤30.7元，比去年同期的15.7元貴15元，漲95.8%、接近1倍。

而吃鍋必備的高麗菜，元旦迄今在台北果菜批發市場交易均價每公斤28.2元，比去年同期的10.7元貴17.5 元，漲了1.6倍。

家庭主婦也說，傳統市場買高麗菜，元旦之前每台斤30元，元旦過後變成台斤35元。以每顆約2.5台斤左右計算，大約貴了13元，現在每顆接近90元，若再貴下去，有可能要花費100元才能買一顆。

另一個火鍋需求量大的茼蒿，從元旦迄今交易均價每公斤87.4元，比去年同期的21.1元貴66.2元，漲3.1倍。芥菜元旦迄今的交易均價每公斤33.1元，比去年同期的20.4元貴12.7元，也漲了6成。

農糧署作物生產組蔬菜花卉科科長傅立忠說，露天栽種的高麗菜等冬季葉菜，因為之前生長期雨下得少，蟲害比較嚴重，原本每公頃產出60到70公噸，現在變成50到60公噸；生長期原本60到70天，也因天冷延長變成70到80天；因此供應量減少，加上天冷吃火鍋人數多，需求大增，所以價格自然上揚。

但是他也說明，若是設施內栽種的葉菜，則比較沒有蟲害問題。

至於何時價格可望回穩，他只說，上一期栽種的高麗菜原本預計1月中旬收成，但是現在會延後10天，需再觀察。