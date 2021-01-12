「鞋」助學童走向康莊大道 三峽廣行宮寒冬送暖

新北市政府設立「好日子愛心大平台」 讓行善者有出處，透過每位圓夢英雄的善念，凝聚眾人的涓滴力量， 幫助社會許多弱勢的家庭。三峽廣行宮響應「好日子愛心大平台」， 特別捐贈給本市三峽、 土城區19所高國中小弱勢學生共400雙新鞋，今(12) 日舉辦捐贈儀式，教育局長張明文和各校代表參與， 感謝廣行宮溫暖善舉，雖然近日寒流襲來， 卻擋不住愛心滿滿的溫馨氣息。

三峽廣行宮黃騰霆主委指出，受到教育局對孩子的用心所感召， 今年特別以新北在地學生為服務對象，號召信眾捐鞋送愛心， 馬上得到鞋行蘇宥蓉女士的響應，以對折鞋價提供跑鞋， 而加拿大信眾林先生跨洋認捐200雙鞋，一呼百應， 1天內就募得超過400雙鞋的善款。為服務真正有需求的學生， 本次特別一一接洽學校，由導師確認排富後，親自為學生套量試鞋。 黃騰霆主委說：「小時候沒鞋子穿，冬天冷得受不了， 所以特別希望現在的學生們都能有雙新的好鞋， 在雨季時也可以替換穿，不用穿著又冷又濕的鞋子去上學！ 孩童臉上喜悅的表情，是給予善心人士最好的回饋。」

今日捐贈儀式，各校代表將領回鞋子發送給學生。 安溪國小輔導主任張秀雯說：「學生非常期待， 很開心新年可以有新鞋子穿！ 尤其一些家境清寒卻沒有中低收入證明的孩子， 在這次的活動中得到了實質的幫助。雖然我們多了一些業務， 但大家忙得很有價值。」

張明文局長表示，新北市不僅重視學生的學習， 也很關心學生的生活條件，而熱心民眾、團體、 宮廟教會及企業都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心。新北幅員廣 闊，高中以下學生的數量為全台最多，貧富差距也相當大。 結合政府、學校與民間愛心資源通力合作，儘可能照顧每一位學童， 期待將來孩子們也能把這種奉獻服務的精神傳遞下去。