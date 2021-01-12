Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

「鞋」助學童走向康莊大道 三峽廣行宮寒冬送暖

集小善發大願幫助眾學子 冀望學童將來把愛傳出去

By  台灣英文新聞
2021/01/12 18:46
照片來源：新北市政府教育局提供 

照片來源：新北市政府教育局提供 

新北市政府設立「好日子愛心大平台」讓行善者有出處，透過每位圓夢英雄的善念，凝聚眾人的涓滴力量，幫助社會許多弱勢的家庭。三峽廣行宮響應「好日子愛心大平台」，特別捐贈給本市三峽、土城區19所高國中小弱勢學生共400雙新鞋，今(12)日舉辦捐贈儀式，教育局長張明文和各校代表參與，感謝廣行宮溫暖善舉，雖然近日寒流襲來，卻擋不住愛心滿滿的溫馨氣息。

三峽廣行宮黃騰霆主委指出，受到教育局對孩子的用心所感召，今年特別以新北在地學生為服務對象，號召信眾捐鞋送愛心，馬上得到鞋行蘇宥蓉女士的響應，以對折鞋價提供跑鞋，而加拿大信眾林先生跨洋認捐200雙鞋，一呼百應，1天內就募得超過400雙鞋的善款。為服務真正有需求的學生，本次特別一一接洽學校，由導師確認排富後，親自為學生套量試鞋。黃騰霆主委說：「小時候沒鞋子穿，冬天冷得受不了，所以特別希望現在的學生們都能有雙新的好鞋，在雨季時也可以替換穿，不用穿著又冷又濕的鞋子去上學！孩童臉上喜悅的表情，是給予善心人士最好的回饋。」

今日捐贈儀式，各校代表將領回鞋子發送給學生。安溪國小輔導主任張秀雯說：「學生非常期待，很開心新年可以有新鞋子穿！尤其一些家境清寒卻沒有中低收入證明的孩子，在這次的活動中得到了實質的幫助。雖然我們多了一些業務，但大家忙得很有價值。」

張明文局長表示，新北市不僅重視學生的學習，也很關心學生的生活條件，而熱心民眾、團體、宮廟教會及企業都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心。新北幅員廣闊，高中以下學生的數量為全台最多，貧富差距也相當大。結合政府、學校與民間愛心資源通力合作，儘可能照顧每一位學童，期待將來孩子們也能把這種奉獻服務的精神傳遞下去。

更新時間 : 2021-01-12 20:29 GMT+08:00

最受歡迎

更新【本土個案再增2例】北台灣某醫院2醫護感染武肺•陳時中: 無封院必要　桃園台茂、大江與IKEA等購物中心暫停營業
更新【本土個案再增2例】北台灣某醫院2醫護感染武肺•陳時中: 無封院必要　桃園台茂、大江與IKEA等購物中心暫停營業
最新【賞雪須知】中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　宜蘭太平山11至13日機動管制
最新【賞雪須知】中台灣合歡山12日刷新最大積雪量•限掛雪鏈通行　宜蘭太平山11至13日機動管制
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【更新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
【新冠肺炎家庭群聚】新增6例境外移入 一家四口來台灣皆確診
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
涉大麻膏案•台灣立委柯建銘之子獲不起訴　但吸毒檢驗呈陽性反應 ?!
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導3款檢測劑呈偽陰性
牛年生肖紀念套幣來囉 1/7 網路搶先預購
牛年生肖紀念套幣來囉 1/7 網路搶先預購