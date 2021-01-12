台灣證交所：全體上市公司109年12月份當月營收較108年同期成長14.13％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計870家及77家，除康友製藥控股有限公司（代號：6452）因故無法如期申報外，餘946家已於110年1月11日前完成109年12月營收申報作業。

依據上市公司公告109年12月營收顯示，本（12）月份全體上市公司營收總計3兆4,349億元，較108年同期成長4,253億元（14.13%），營收成長公司共601家，衰退公司共345家，較107年同期成長4,544億元（15.25%）。另累計1至12月全體上市公司營收總計33兆1,329億元，較108年同期成長3,662億元（1.12%），營收成長公司共446家，衰退公司共500家（相關資料詳如附表），較107年同期則成長3,528億元（1.08%）。

全體上市公司109年12月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為其他電子業、建材營造業及光電業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。全體上市公司1至12月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（12）月份營收成長較大之產業，其他電子業因個別公司受惠終端銷售客戶產品熱銷，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，光電業因個別公司受惠遠距辦公教學、宅經濟商機等原因，帶動產品銷售增加，故營收較108年同月成長；當（12）月份營收衰退較大之產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險費淨收益減少，致本月較108年同月營收衰退。

全體上市公司累計至109年12月營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端等出貨暢旺，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。