業界唯一! 富邦金控連十年獲《財資》「最佳ESG企業白金獎」

富邦金控暨子公司深耕ESG(Environmental, Social, and Governance)領域,持續獲得國內外大獎肯定, 國際知名財經媒體《The Asset(財資)》最新揭曉2020 The Asset ESG Corporate Awards獲獎名單, 富邦金控創下國內金融業者唯一連續十年榮獲「最佳ESG企業白金 獎」(Excellence in ESG-Platinum Award)紀錄,旗下子公司富邦人壽也以關懷社會高齡議題, 強化失智友善共好圈等實際作為,獲得「最佳社會責任獎」( Best Initiative in Social Responsibility), 雙雙肯定富邦長期落實企業永續經營的理念與成果。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控自2015年推動「永續經營 (ESG)願景工程」,面對氣候變遷影響全球環境、生態, 富邦展現了金融業的當責使命,簽署加入赤道原則, 並導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架並成為TCFD支持者,同時也發行永續保險原則( Principles for Sustainable Insurance, PSI)報告書,積極接軌國際, 更透過加入世界經濟論壇組織參與國際事務。

蔡明興進一步指出,金控旗下子公司更深化作為,將ESG落實在營 運業務上,包括台北富邦銀行投入離岸風電的授信業務, 市佔率位居台資銀行之冠;富邦產險也以行動支持潔淨能源,在太陽 能光電與離岸風電產業的保險市佔也拿下業界第一; 富邦證券積極協助再生能源業者籌措營運所需資金;富邦投信更在2 020年8月發行台灣永續高股息基金,驅動市場責任投資風氣。

同時,富邦人壽長期從「預防、協尋、支持、知識傳遞」 四大面向實踐失智關懷行動,連續五年與老盟於全台百間醫院推動「 醫生確診送手鍊」服務,第一時間啟動預防走失協尋服務, 累計共幫助超過萬名病友,佩戴上尋獲率近100%的協尋手鍊,2 020年更有台北、台中、苗栗、澎湖、 金門等五縣市政府加入支持此服務, 並與台灣失智症協會共同推廣失智教育動畫片, 培養全台近百萬學童建立正確的失智識能, 為友善失智社會發展立下正向基礎等。

富邦人壽積極連結產、官、學、醫界,持續強化失智友善共好圈, 提升大眾對失智症的認識及友善態度, 為社會打造更綿密的守護網絡,這些成果也獲得《The Asset》頒發「最佳社會責任獎」肯定。