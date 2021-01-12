中華電信Hami Video直播韓國第35屆金唱片獎收視創新高！

中華電信Hami Video於1月9日、 10日獨家直播韓國第35屆音樂盛事Golden Disc Awards (GDA, 金唱片獎)，締造空前收視盛況！受到疫情影響，中華電信Hami Video 在2021年首度與國際同步線上直播， 深受大眾喜愛的韓國流行歌曲年度頒獎典禮， 並於訪談過程跨國即時提供中譯字幕， 吸引所有喜愛韓流的粉絲密切鎖定直播。 兩日累計收視時數狂增142%， 點閱流量超過平時總觀賞人數的2.4倍。其中， 深受粉絲歡迎的韓國大勢女團TWICE， 由於可欣賞台灣團員周子瑜在舞台上的熱力演出， 亦為台灣觀眾最愛的表演團體。Hami Video並針對頒獎典禮即時開放線上聊天室， 超過萬人湧入互動留言，同時吸引超過6. 3倍的新用戶下載Hami Video App，創下中華電信Hami Video直播演唱會平台收視紀錄新高。

依據Hami Video數據顯示，最熱門收視節目時段前三名為： 南韓天團防彈少年團（BTS）的壓軸精采表演；其次， 為頒發專輯部門及數位音樂部門年度大賞的緊張刺激關鍵時刻； 粉絲為支持GOT 7團體續約議題進行即時應援，並在聊天室中相互打氣。 今年大賞得獎者由IU取得數位音樂部門年度大賞、 防彈少年團BTS取得專輯部門年度大賞，雙雙成為典禮最大贏家。 此外，中華電信獨家攜手KKBOX 推出韓國第35屆金唱片獎入圍歌單，收錄超過50 首支援Hi-Fi 無損音質的歌曲，點播數單週創新高，較平時成長1.5倍。

為讓粉絲可化身導播自由切換舞台視角，鎖定喜愛的K- POP偶像特寫鏡頭，不錯過任何頒獎典禮的精采畫面， 中華電信預計1月底提供5G客戶於Hami Video 5G館，免費尊榮獨享隨時回看多視角精選內容， 感受5G的華麗視聽饗宴！精采絕倫的5G視聽娛樂， 盡在中華電信。