【武漢肺炎】台灣首見醫師染疫 鄭文燦: 桃園市政府機關尾牙取消•選委會: 罷免王浩宇投票照常舉行

北部某醫院30餘歲男性醫師確診感染武漢肺炎，依據指揮中心公布資訊，他日前曾到過振宇五金行桃園國際店，店家12日公告停業一天(圖) ，加強... 北部某醫院30餘歲男性醫師確診感染武漢肺炎，依據指揮中心公布資訊，他日前曾到過振宇五金行桃園國際店，店家12日公告停業一天(圖) ，加強環境清潔及消毒。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）北部某醫院曾照顧確診病患的醫師染疫，指揮中心張上淳教授證實是全台灣第一例醫師確診個案。

北部某醫院曾照顧確診者醫師染疫，桃園市長鄭文燦（右）12日表示，市府附屬機關、學校尾牙停辦，過年前大型活動延到年後，民間業者活動須依照指揮中心防疫規定辦理。中央社

桃園市長鄭文燦今天下午召開記者會宣布，桃園市政府機關尾牙取消、大型活動延期；至於16日舉行的罷免議員王浩宇案投票，桃園市選委會說，做好防疫如期舉行。

衛福部次長石崇良今天則說，該醫院環境安全，門急診照常。確診醫師因照顧病人染疫，將可領補償金至少新台幣35萬元。

中央流行疫情指揮中心稍早公布，新增2例本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/武漢肺炎）確診，分別為曾照顧確診患者的北部某醫院30餘歲男性醫師（案838）及其20餘歲護理師女友（案839）。

鄭文燦下午舉行記者會表示，市府昨（11日) 起協助指揮中心，初步居家隔離109人，具醫護背景39人，個案活動軌跡店家須停業1天消毒。

他說，市府附屬機關、學校尾牙停辦，過年前大型活動延到年後，民間業者活動須依照指揮中心防疫規定辦理。

至於將在16日舉行的民主進步黨籍桃園市議員王浩宇罷免案投票，桃園市選舉委員會總幹事陳靜航表示，只要做好防疫措施，目前決定如期舉行。

台灣今天（12日) 新增2例武漢肺炎本土個案，為北部某醫院一名男醫師及其護理師女友。該醫院目前門急診照常運作，但住院病人只出不進，由消防局協助部分輕症患者轉院，並取消所有探病。

該縣市消防局表示，該醫院昨(11日) 晚間6時許通報暫時不收救護車急診病患，消防局今天上午11時許接獲衛生局通知，派救護車前往該醫院協助轉院，戴送普通輕症病患至其他醫院治療，確切轉院人數仍待統計。

指揮中心今天表示，針對該院採取措施包括住院病人只出不進、39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離、門急診照常、取消所有探病，陪病限一人並實名制、移動相關病患至單人病室隔離觀察14天，以及全院員工於3天後再次安排採檢。

該醫院今天門診仍正常運作，急診室也有民眾前往就診，但進出醫院除了要刷健保卡，還得說明入院原因，院內除了部分病患進行轉院，探病人數限制也加嚴，管制措施相當嚴格。

由於該醫院網路掛號系統從今天中午開始無法顯示門診資訊也無法進行網路掛號，中央社引述院方表示，今天的門診正常，到院仍能掛號，網路系統可能是臨時維修或是因不明原因當機導致，員工也無法登入。

另有院內醫護人員透露，醫院有進行大消毒，門禁相關管制也增加，雖然大家都很擔心，但也知道在醫院工作就是會有這種風險，只要防護做的好，應該不至於被感染。

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