寒流接力襲台！　機車族這些部位保暖

【健康醫療網／編輯部整理】1月12日受到強烈大陸冷氣團影響及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今年寒流再三襲台，國民健康署王英偉署長持續提醒民眾注意保暖，特別是長者、三高及心血管疾病患者，務必做好防寒措施，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病之急性發作，千萬別輕忽低溫對身體健康的影響。

機車族要保暖 注意四肢、頭頸

除了長輩及慢性病病人要注意保暖，冬天可以說是機車通勤族最辛苦的季節，需忍受低溫加上車速帶來的冷風，國民健康署提醒，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度，穿著須保暖且具靈活度以免影響車輛操作的精準度，最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套，注意四肢保暖（如穿戴手套及襪子等）及頭頸部保暖（穿戴圍巾和口罩等），務必做好禦寒防護措施，並切記放慢車速以策安全！

低溫血管收縮 心血管疾病發作風險增

低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，民眾如發現自己或親友出現下列心臟病及中風徵兆，請盡速就醫，爭取黃金搶救期!

心臟病徵兆：突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，一樣要注意；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

中風徵兆：牢記FAST(快、快、快)中風口訣：「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，用來辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間搶救急性中風：

「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

「A」就是ARM-手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

「T」就是TIME-記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，通知119緊急送醫，爭取治療的時間

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48765/

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