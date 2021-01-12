台灣奇美博物館解密爭議性藝術品　打造首個線上知識型資料庫

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館推出線上最新常設展「窺物誌」，結合科學檢測及藝術史一窺具爭議性畫作背後秘密，同時也打造國內首個線上知識型資料庫。

油畫底下隱藏什麼祕密？因應數位化趨勢，奇美博物館推出全新線上常設展「窺物誌：那些藏品沒說出口的事」，精選具有議題性的畫作研究案例，用圖文的方式呈現館員檢測、解構分析作品的研究歷程與成果，這也是國內第一個以畫作檢測結合藝術史研究的線上知識型資料庫。

「窺物誌」網站基礎建立在「技術性藝術史」的研究方法，其是一門整合藝術史、科學檢測與文物保存修復的跨領域研究，彙整作品的風格、圖像分析和物質狀態，並綜合比對歷史文本和科學調查的具體證據，期望找出更貼近真實的作品詮釋方式。

網站提供了「窺技術」與「窺材質」兩個基礎先備知識章節，說明如何利用紫外線、紅外線等「光學檢測」來揭露畫作材料不為人眼所見的面貌。再來進入實際的「窺案例」作品分析，包括找到畫下有畫的範例、發現原作遭後人塗改的證據；或是看見作品幾經修改的痕跡，進而了解畫家創作思路的轉變等。



〈菲德烈克‧范‧馬瑟萊爾肖像〉(圖/館方提供)



〈菲德烈克‧范‧馬瑟萊爾肖像〉經檢測後發現畫作底下藏有一個女子輪廓。(圖/館方提供)

奇美博物館表示，為了深入了解藏品，館方自2011年起與國立臺南藝術大學合作，針對畫作的作者、風格、圖像等進行計畫性研究，並陸續引進各類先進的 檢測儀器，透過藝術史的探究與科學檢測相互搭配，進一步獲得更多作品資訊，除了藉此評估出最適切的文物保存修復方式，同時亦能將成果內容轉化為淺顯易懂的知識傳遞給社會大眾。

館方強調，數位資料庫的建置刻不容緩，目前國外已有不少針對藝術檢測研究的相關資料庫網站，但國內卻尚不普遍，因此，館方特別在近期推出國內第一個以畫作檢測搭配藝術史研究的線上知識型資料庫，提供完整的基礎論述，分享給對知識渴望、對畫作背後故事感興趣的民眾，同時讓藝術相關科系的學生有機會獲得更多學術研究實例的學習內容。

館方透過公開資源與全民共享，提高藏品研究的可及性，落實許文龍創辦人成立博物館的「分享」初衷。期盼民眾能以貼近博物館館員視角的方式，與遙遠的創作者產生更多連結，並且在深入了解作品後，能夠明白作品的珍貴與保存不易，進而更加珍惜這些歷史資產。

此外，「窺物誌」網站亦補足了實體展覽的空間限制，博物館在常設展廳同步提供「窺物誌」紙本簡介索引，民眾參觀相關作品時，可掃描QR Code獲得線上解說內容。「窺物誌：那些藏品沒說出口的事」詳情請於奇美博物館官網查詢。