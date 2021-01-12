〈時評〉台積電股價傳奇停聽看

台積電回神擺尾，帶動台股由黑翻紅，11日台股終場上 漲93.35點，收在15557.3點，再創歷史收盤新高。 中央社記者王騰毅攝 1... 台積電回神擺尾，帶動台股由黑翻紅，11日台股終場上 漲93.35點，收在15557.3點，再創歷史收盤新高。 中央社記者王騰毅攝 110年1月11日 (來源 中央社)

過去的一年，因武漢肺炎疫情拖累，台灣是亞洲四小龍中唯一經濟正成長的，護國神山是台積電；台灣股市的股價指數，由一萬二，到一萬三、一萬四、一萬五，一路過關斬將，一波還比一波高，領頭羊是台積電；台灣上市、上櫃公司超過一千七百家，總市值排名第一的，更是非台積電莫屬。

是的，去年下半年至今，台積電雖然在台灣股市漲幅不是最大，卻無疑是最火紅的個股！

誰都無法否認，台積電是很好很好的公司，研發能力頂呱呱、業績亮眼、腳踏實地、正派經營；台積電的股價，之所以一再寫下歷史新頁，當然是有「基」之彈！持股台積電75％以上，加上每日買進佔台積電成交量四成的外資，拉台積電以創新台灣股價指數的高招，還怕不能一呼百諾？又何愁心癢難熬的投資大眾不心動而行動？

不過，要提醒投資大眾的是，風險總是在樂觀、輕忽中成形；所有買進台積電股票的投資人，在興奮憧憬之餘，也不要樂觀到完全失去戒心。經營績效與遠景再好的公司，股價不可能「只漲不跌」，也不可能永遠沒有最高、只有更高，此其一；隨著公司股價的高漲，投資報酬率的降低，原本低風險的投資股也會變成高風險的投機股，此其二──這兩點，對台積電來說，當然也不例外！

於是，問題來了。

首先：開年以來，1月4日～8日，台灣股市當日沖銷買進（賣出）金額占總成交值百分比分別為32.58（32.69）、35.11（35.22）、35.28（35.31）、34.55（34.62）、34.0（34.09），當沖動輒超過三分之一的股市，是投資市場還是投機市場？台積電情況雖沒那麼嚴重，但1月6日～8日，台積電的當沖比例也分別達21.22％、17.47％、18.8％，這種不是長期投資，不是波段操作，而是在同一天的4.5小時之內，同時完成買進與賣出了斷論輸贏的超短線，是投資還是投機？長期而言，太多的「一日股東」，太多的頻繁換手，會是台積電的穩定力量，還是讓台積電淪為方便買空賣空的籌碼而已？

其次：在台積電衝鋒陷陣不算短的這段日子裡，看得到、沒吃到，甚至於賺了指數、賠了股價的投資人，應該所在多有。當整個台灣股市的漲跌，儼然都只看唱獨角戲的台積電在表演時，這樣的台灣股市，是病態、變態還是常態？經濟學上，把所有雞蛋放在同一個藍子裡，是顧忌、是誡律，整個台灣股市的起落跟台積電直接畫上等號，會是台灣股市之福？之禍？鴻海郭台銘期待「台灣不能只有一座護國神山，要有許許多多護國神山」，是憂心忡忡的有感而發，還是酸葡萄，還用說嗎？

最後，去年12月初，外資喊出的台積電目標價是里昂、匯豐的600元，花旗的607元，瑞銀證的625元；今年1月5日，摩根大通喊出620元，瑞士信貸喊630元，里昂改口喊650元。目標價本來就有樂觀時更樂觀、悲觀時更悲觀的效應，理性的投資人除了當參考用，其實更應該盤算投資報酬率才進可攻、退可守，庶幾立於不敗之地。

綜合各家外資預估，台積電2020～2022每股稅後純益約20元、21～22.3元、24～25.1元，由而推估今年、明年、後年，每季可配股息，充其量為每股4元、4.5元、5元；以1月8日台積電收盤價580元為例，長期持有的年投資報酬率分別是2.76％、3.1％、3.45％，其實一點也不突出（如果是在去年初每股340元左右買進的，就不可同日而語，這也是股價超漲後，投資股也變投機股，股價超跌後，投機股也可能變投資股的道理所在）。

值得特別提點的是，高價股最怕純益成長的動能鈍化趨緩，而有賺了股息賠了價差之虞；像股王大立光，在股市指數創新高的今天，股價沒有隨勢創新高價不說，還由2017年7月31日盤中歷史記錄的6075元跌到1月8日收盤的3040元，就是可怕的例子，更是股市給投資人上的一堂震撼課！

而，想在股票市場出入打滾的，要有心理準備：股市震撼課的學費，一向是很貴很貴的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）