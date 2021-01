美國務院助卿會晤駐美代表蕭美琴　美駐荷蘭大使會台灣代表陳欣新

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)美國國務院在美東時間週六(9)日宣布取消美國行政部門與我國官員之間的交往限制後,政軍局助卿古柏便與我國駐美代表蕭美琴會晤,而美國駐荷蘭大使胡克斯特拉也邀請我國荷蘭代表陳欣新於大使館會見。

根據美國國務院,政軍事務局助理國務卿古柏(Clarke Cooper)於美東時間11日上午與蕭美琴舉行閉門會晤,但未公布地點;而蕭美琴稍早則以尊重美方已公告會晤不對媒體開放為由,不願多做說明。

不過,這並非兩人首次會面,早在去(2020)年7月底赴美履新後,蕭美琴便與古柏會面,當時古柏還在會後透過推特分享兩人以「肘擊」取代握手的照片,並稱雙方將合作維繫區域的和平與穩定。

古柏也在月初一場台美政治軍事對話(Political and Military Dialogue)中,透過視訊致詞。

此外,美國駐荷蘭大使胡克斯特拉(Pete Hoekstra)也在阿姆斯特丹時間週一(11)邀請我國駐荷蘭代表陳欣新在大使館會面。

胡克斯特拉隨後透過推特表示,很高興國務院在世界各地的同事現在可以在大使館,接待我們來自充滿活力的民主的朋友;他並稱兩人的會面「創下歷史」。

Made some history today: Welcomed Taiwan Representative Chen to our Embassy. Glad that our @StateDept colleagues around the world will now be able to host our friends from this vibrant democracy on our Embassy grounds. Thanks @Taiwan_in_NL for your friendship. pic.twitter.com/X4tsVY6jAB