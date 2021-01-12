更新【本土個案再增2例】北台灣某醫院有2醫護感染武肺、停止收治病患 桃園台茂、大江與IKEA等購物中心暫停營業

更新時間: 2021-01-12 14:28

首次發稿: 2021-01-12 10:39

中央流行疫情指揮中心12日下午公布新增2例本土武漢肺炎確診，為北部某醫院醫師（案838）及其護理師女友（案839），指揮中心指揮官陳時中並說明染疫醫師近期部分活動軌跡。中央社

圖/衛福部

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性醫師(案838)及本國籍20多歲女性護理師(案839)。兩人詳細活動軌跡稍晚將公布。

桃園市長鄭文燦稍後在下午3點左右的記者會中強調，凡是去過星巴克國際門市和振宇五金行桃園國際店(如以上軌跡表) 等地的民眾，都可以申請採檢。

指揮官陳時中在今天下午2時左右在記者會強調，染病醫師（案838) 應是由於頻繁進出加護病房，照顧重症病患而感染。案839為其女友，後者並非在醫院感染，算是社區感染。由於院方積極處理，進行隔離清消等相關措施，目前並無院內感染疑慮，且無封院之必要。

張上淳教授證實案838為國內第一例醫師確診案。此外對於記者提問確診醫師是否接觸過感染英國變種病毒的患者，指揮中心表示並沒有。



指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。

案839為案838同住接觸者(838之女友) ，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。



因應本起事件，指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。 指揮中心進一步說明，昨(11)日下午接獲該醫院通報後，隨即安排疾管署防疫醫師、同仁至該院進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導；另分別於昨（11）日晚間及今(12) 日召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

住院病人只出不進； 39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離； 門急診照常； 取消所有探病，陪病限1人並實名制； 移動相關病患至單人病室隔離觀察14天； 全院員工於3天後再次安排採檢。

更新時間: 2021-01-12 13:37

首次發稿: 2021-01-12 10:39

快訊【本土個案再增2例】北台灣某醫院有2醫護感染武肺、停止收治病患 桃園台茂、大江與IKEA等購物中心暫停營業

圖/台茂購物中心官網

圖/IKEA桃園店官方臉書

圖/大江購物中心官網

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有媒體報導，北部某醫院疑有武漢肺炎(新冠肺炎, covid19) 感染事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(12日) 下午將主持記者會說明。

中央社指出，北部有收治確診病患的醫院傳出感染事件，醫院已停收病患。相關訊息有待指揮中心證實。

華視新聞報導 ，該醫院不但停收病患 ，預定的手術也停擺，清潔人員大動作清潔消毒。在此同時台茂也在官網放上斗大的告示(如上圖) ，表示為了配合桃園市衛生局防疫措施，實施館內全面消毒，今天(12日) 下午1點半開使暫停營業。

此外桃園高鐵站附近的IKEA桃園店與大江購物中心都公告停止營業一天，進行消毒作業。

《自由》12日報導引述政府知情官員透露，這家醫院，有1醫師與1護士確診武漢肺炎，2名醫護是因接觸重症病人而感染。

11日晚傳出在北部有收治確診病患的醫院傳出感染事件，且有醫師疑似染疫，醫院已停止收治病患，如果檢驗確診，不僅是國內再現本土病例，也可能是國內第一例醫師確診案。

報導指出，北部某間專門收治武漢肺炎患者的中大型專責醫院，11日晚間近9時突然緊急通知當地消防局「全院無法收治病患」，請119救護車切勿再送任何病患前往，由於稍早這家醫院曾傳出疑似收治確診患者時處置不當，以致外界不免聯想有院內感染疑慮。

東森新聞報導則指，北部某醫院11日晚間傳出疑似感染管控不當，不僅將病患全數轉院，甚至有醫師疑似染疫。

《自由》表示，當地消防局早上11時餘接獲衛生局通知，請各消防分隊出動20餘趟次救護車，協助該家醫院將輕症患者轉送其他醫院。據悉，這家醫院的住院中心13樓病房，11日已經全面淨空消毒。

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