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北台灣新竹尖石鄉後山飄雪　3所國小停班停課一天

同在尖石後山的石磊國小，部落無下雪情形，師生正常到校，12日正常上課。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/12 08:56
圖/<a href="https://www.facebook.com/hkpseducation/?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">新竹縣尖石鄉新光國小</a>

更新時間: 2021-01-12 09:20

首次發稿: 2021-01-12 08:56

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣尖石鄉多個山區部落今天(12日) 陸續有降雪情形，新竹縣政府今天宣布，尖石鄉後山包含新光國小、秀巒國小、玉峰國小停課一天，另外，石磊國小則正常上課。

新竹縣尖石鄉秀巒國小 官方臉書1小時前po文表示:

今天後山四校校長綜整學校訊息給教育處，楊處長7:08宣布後山四校因下雪道路濕滑不便加上氣溫低，今天停班停課一天。

四校另擇期補課。

(編按：根據中央社, 石磊國小正常上課)

新竹縣政府表示:

新光國小凌晨約6時許正在下雪，12日停班停課一天。

秀巒國小部分，因秀巒部落分布範圍廣，昨(11日) 晚特別寒冷，加上今天(12日) 泰岡、田埔等部落下雪，有老師無法上山，加上氣溫低，以師生健康考量，宣布停班停課一天。

玉峰國小部分，因宇老路段陸續飄雪中，道路目前多處有結冰現象，車子容易打滑，因此玉峰國小也停班停課。

▲至於同在尖石後山的石磊國小部落無下雪情形，師生正常到校，12日正常上課。

北台灣新竹尖石鄉後山飄雪　3所國小停班停課一天

行政院人事行政總處 停班停課資訊 超連結

【下雪停班停課】 因今日持續飄雪且路面積雪 學校臨時停班停課一天 段考日期將會延後辦理 請各位學生家長在家中也要注意保暖

新竹縣尖石鄉新光國小發佈於 2021年1月11日 星期一
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玉峰國小
石磊國小
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