更新時間: 2021-01-12 09:20

首次發稿: 2021-01-12 08:56

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣尖石鄉多個山區部落今天(12日) 陸續有降雪情形，新竹縣政府今天宣布，尖石鄉後山包含新光國小、秀巒國小、玉峰國小停課一天，另外，石磊國小則正常上課。

新竹縣尖石鄉秀巒國小 官方臉書1小時前po文表示:

今天後山四校校長綜整學校訊息給教育處，楊處長7:08宣布後山四校因下雪道路濕滑不便加上氣溫低，今天停班停課一天。 四校另擇期補課。 (編按：根據中央社, 石磊國小正常上課)

新竹縣政府表示:

▲新光國小凌晨約6時許正在下雪，12日停班停課一天。

▲秀巒國小部分，因秀巒部落分布範圍廣，昨(11日) 晚特別寒冷，加上今天(12日) 泰岡、田埔等部落下雪，有老師無法上山，加上氣溫低，以師生健康考量，宣布停班停課一天。

▲玉峰國小部分，因宇老路段陸續飄雪中，道路目前多處有結冰現象，車子容易打滑，因此玉峰國小也停班停課。

▲至於同在尖石後山的石磊國小，部落無下雪情形，師生正常到校，12日正常上課。

北台灣新竹尖石鄉後山飄雪 3所國小停班停課一天

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