北台灣新竹尖石鄉後山飄雪　3所國小停班停課一天

更新時間: 2021-01-12 09:20
首次發稿: 2021-01-12 08:56
（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣尖石鄉多個山區部落今天(12日) 陸續有降雪情形，新竹縣政府今天宣布，尖石鄉後山包含新光國小、秀巒國小、玉峰國小停課一天，另外，石磊國小則正常上課。
新竹縣尖石鄉秀巒國小 官方臉書1小時前po文表示:
今天後山四校校長綜整學校訊息給教育處，楊處長7:08宣布後山四校因下雪道路濕滑不便加上氣溫低，今天停班停課一天。
四校另擇期補課。
(編按：根據中央社, 石磊國小正常上課)
新竹縣政府表示:
▲新光國小凌晨約6時許正在下雪，12日停班停課一天。
▲秀巒國小部分，因秀巒部落分布範圍廣，昨(11日) 晚特別寒冷，加上今天(12日) 泰岡、田埔等部落下雪，有老師無法上山，加上氣溫低，以師生健康考量，宣布停班停課一天。
▲玉峰國小部分，因宇老路段陸續飄雪中，道路目前多處有結冰現象，車子容易打滑，因此玉峰國小也停班停課。
▲至於同在尖石後山的石磊國小，部落無下雪情形，師生正常到校，12日正常上課。
行政院人事行政總處 停班停課資訊 超連結
【下雪停班停課】 因今日持續飄雪且路面積雪 學校臨時停班停課一天 段考日期將會延後辦理 請各位學生家長在家中也要注意保暖由新竹縣尖石鄉新光國小發佈於 2021年1月11日 星期一