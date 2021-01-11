短期防疫旅宿 觀光局：近期可增約4600房

因部分國人將返台過年，近期防疫旅館訂房需求大，交通部與六都政府共商推短期防疫旅宿方式，增加防疫旅館量能；觀光局今天表示，近期可望增加約4600房。

觀光局說，交通部已掌握春節前返台班機入境人數及居家檢疫人數，日前與六都直轄市政府開會達成共識，採取合意短期使用防疫旅宿方式，快速增加各縣市防疫旅館量能，目前各縣市已積極輔導業者加入，近期已可增加約4600房。

觀光局說，目前以中小型提供客房為主的旅宿業者較有意願參加短期防疫旅宿，部分大型具餐飲及宴會業務的國際觀光旅館業者表達還要評估。

另交通部上週指示觀光局研議的「安心旅館」方案，也就是返台者在自宅檢疫，由家人入住一般旅館並享補助，觀光局說，大部分的業者均願意參與響應。

觀光局統計，包括：雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店、晶華飯店、台北君悅酒店、西華大飯店、台北凱薩大飯店、神旺大飯店、康華飯店及福容等多家飯店，都願意配合「安心旅館」方案，提供約6950間房住宿優惠，折扣最高達原價2折。

觀光局說，新北市、桃園市、台中市、高雄市也有多家一般旅館配合「安心旅館」，約有3000多房間可享住房優惠，總計觀光旅館與一般旅館提供優惠住房方案逾萬房。

觀光局認為，目前防疫旅館及「安心旅館」住宿優惠方案的旅館量能，可因應返國居家檢疫及其家人入住的需求。