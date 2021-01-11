2021 讓我們早上9點就開喝！ 333 RESTAURANT & BAR 早午餐 320元+10%起

鄰近台北小巨蛋的 333 RESTAURANT & BAR，全天候供應的早午餐推出多樣新菜色，只要320元+10%起，就能享用主餐、美式咖啡或紅茶無限續杯，還能享用外酥內軟的現炸松露薯條吃到飽！此外，早午餐時段也同步推出數款經典調酒，以及無限暢飲專案，讓人一大早就能微醺開喝！不分平假日，每日供應時間自09:00至16:00，期許每個賓客都能在此開啟美好的一天。

333的早午餐上新菜 各式風格主餐滿足吃貨味蕾

333 RESTAURANT & BAR 早午餐新菜色不只有大份量的牛排、義大利麵、熱狗堡，還有甜點控最愛的鐵鍋鬆餅，滿足各路老饕吃貨的味蕾！「肉食主義早午餐」豪邁的8oz沙朗牛排，先煎後烤散發出迷人香氣，紮實的口感，搭上蛋和炭烤時蔬，讓肉食主義者一大早就充滿能量；「酪梨風味莎莎熱狗堡」以香烤過的熱狗堡抹上黃芥末，再淋上起司醬，搭配以香料、酒醋、牛番茄及酪梨製成的莎莎醬，酸酸鹹鹹的滋味，幸福感滿分；「墨西哥風味火雞肉貝果佐半熟蛋」塗上奶油的貝果烤過後外酥內軟，搭配以墨西哥香料、紅椒粉、番茄Sauce醃漬過的火雞肉，再撒上玉米餅乾脆片，一口咬下，多樣口感混搭酸甜滋味，不能錯過！

「牛肝菌義大利麵佐4盎司牛排」先煎後烤的肋眼牛排搭配牛肝菌醬以及香菇、洋菇、波特酒一起香炒，最後加入鮮奶油麵條，美味度和飽足感爆表！

甜點螞蟻人最愛「季節水果鐵鍋鬆餅佐莓果醬」，溫暖濃郁鐵鍋鬆餅搭配當季新鮮水果，富有巧思的包圍軟綿綿的冰淇淋，層次豐富，搭上以紅醋栗、蔓越莓等熱帶水果自製的莓果醬，讓人在一天的開始就享受滿滿的幸福感！

早上9點就開喝！不只微醺也能買醉

誰說要等到晚上才能喝酒？有時候一大早就想要有微醺的感覺！333 RESTAURANT & BAR 即日起精選數款經典人氣調酒，只要200元起，就能放鬆大腦和身心，盡情讓酒精放空思緒。清爽的「Mojito」、「Grape Mojito」非常適合早上來一杯，特別推薦帶點荔枝風味的「Rosie」，是人氣必點；此外，針對酒精愛好者還推出無限暢飲專案，包含紅酒、白酒、氣泡酒及啤酒，限時2小時喝到飽只要499元起，歡迎專程來買醉！