「潮遊新北．動雜誌」帶你身歷其境探索社造感人篇章

新北市文化局推出社區營造成果專輯《潮遊新北‧動社造》，更深入探索新北社造工作的點點滴滴，發掘社區鄰里間的動人篇章。
新北市文化局表示，繼首創動態雜誌《潮遊新北．動文化》後，全新推出動雜誌第二彈《潮遊新北‧動社造》，此次以數位手法製作圖文影音，顛覆以往社區營造成果專輯。今年著力於推動「地方節慶社造化」、「多元文化社造學」、「培植青年社造力」，以傳統技藝、現代藝術或人文故事等型態展現社造成果，是社區團結印記。邁入第12年的淡水環境藝術節，當日大雨傾盆，社區民眾依舊奮力敲鑼打鼓、盡情舞動。貢寮新住民則透過教導異國舞蹈、分享異國美食等方式，在偏鄉推動文化交流。三芝則有年輕世代於社造工作上開疆闢土，青年返鄉陪伴偏鄉孩童課後輔導，幫助學童參與地方活動，並展現繪畫、擊鼓等才華。
本電子書透過影片、文字、圖片與動態設計結合，傳達社區工作者的理念、心得、生活趣事等，像是樹林區的紅麴文化節中，以多張照片快速輪播之技術，再現新北市長侯友宜當天下廚的實況!運用科技細膩展露社區營造過程中所產生的情感溫度與活力，期盼能喚起更多人對社區的關懷，進一步認識到多元族群與不同世代的文化融合之美。
有別於往年成果紀錄，這本採後疫情時代數位思維所編撰的專輯，民眾可透過手機、平板等載具隨時點看社造故事，內容不僅圖文交織，還有影像和音樂效果，並有點觸翻頁等功能，更為便利又生動活潑，更多詳情請上新北市文化局官網https://reurl.cc/m9eN6W查詢。