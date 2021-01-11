「潮遊新北．動雜誌」帶你身歷其境探索社造感人篇章

新北市文化局推出社區營造成果專輯《潮遊新北‧動社造》， 更深入探索新北社造工作的點點滴滴，發掘社區鄰里間的動人篇章。

新北市文化局表示，繼首創動態雜誌《潮遊新北．動文化》後， 全新推出動雜誌第二彈《潮遊新北‧動社造》， 此次以數位手法製作圖文影音，顛覆以往社區營造成果專輯。 今年著力於推動「地方節慶社造化」、「多元文化社造學」、「 培植青年社造力」，以傳統技藝、 現代藝術或人文故事等型態展現社造成果，是社區團結印記。邁入第 12年的淡水環境藝術節，當日大雨傾盆， 社區民眾依舊奮力敲鑼打鼓、盡情舞動。貢寮新住民則透過教導異國 舞蹈、分享異國美食等方式，在偏鄉推動文化交流。 三芝則有年輕世代於社造工作上開疆闢土， 青年返鄉陪伴偏鄉孩童課後輔導，幫助學童參與地方活動， 並展現繪畫、擊鼓等才華。

本電子書透過影片、文字、圖片與動態設計結合， 傳達社區工作者的理念、心得、生活趣事等， 像是樹林區的紅麴文化節中，以多張照片快速輪播之技術， 再現新北市長侯友宜當天下廚的實況!運用科技細膩展露社區營造過 程中所產生的情感溫度與活力，期盼能喚起更多人對社區的關懷， 進一步認識到多元族群與不同世代的文化融合之美。

有別於往年成果紀錄，這本採後疫情時代數位思維所編撰的專輯， 民眾可透過手機、平板等載具隨時點看社造故事， 內容不僅圖文交織，還有影像和音樂效果，並有點觸翻頁等功能， 更為便利又生動活潑，更多詳情請上新北市文化局官網https: //reurl.cc/m9eN6W查詢。