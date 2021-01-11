臺灣企銀祭出企業網銀精省專案

臺灣企銀為深化客群服務， 針對企業網銀客戶特別推出多項專屬優惠， 結合線上一站式整合服務， 企業客戶可透過臺灣企銀的企業網路銀行平台服務， 做整批轉帳並於線上即時查詢轉帳明細， 同時還享有跨行轉帳手續費優惠、憑證載具免收等多重優惠， 要讓客戶轉越多省越多。

自110年1月1日起， 為期一年，活動期間舊戶只要於企業網路銀行使用臺外幣轉帳(限臺 幣單多筆/整批/薪資轉帳、媒體代發、外幣幣別轉換/轉帳/匯出 匯款交易)，連續三個月內之交易成功筆數累計達30筆以上， 即享有次期減免憑證費用新臺幣(以下同)900元， 且每筆交易金額 200萬元以內之臺幣跨行轉帳，手續費更是打對折，原本每筆30 元，活動期間每筆只要15元。此外， 針對新戶臺灣企銀更祭出多重優惠，除了上述手續費優惠外， 連續三個月內合計交易成功筆數達30筆以上，先享有減免載具費用 600元及當期憑證費用900元，精省1,500元， 若合計交易成功筆數達60筆以上，加碼享有減免次期憑證費用90 0元，讓客戶「鈔錢部署『省』很大」。

截至109年底，臺灣企銀內部統計， 因疫情加速促動線上業務成長， 今年新申辦企業網路銀行的企業戶較去年同期成長約43%， 今年企業網路銀行的總交易筆數也較去年同期成長4%。 臺灣企銀表示，今年受疫情影響， 企業客戶使用線上金融服務的需求量增加，包括撥薪、轉帳、匯款、 換匯等交易皆於企業網路銀行完成，防疫期間帶動非接觸服務， 大幅提升客戶使用頻率。

臺灣企銀致力推動數位金融發展及數位轉型， 提升數位通路平台服務效率及安全，且非常重視客戶體驗， 瞭解客戶需求，近期紛紛推出全新的網路銀行與網路ATM， 提供嶄新面貌、個人化特色、直覺式操作及多語系服務， 讓客戶感受到百年銀行的數位力。臺灣企銀積極走入客戶生活場域， 持續發展Open API及大數據分析，並攜手與TSP業者合作， 讓銀行服務深入客戶的生活，期望提供客戶更優質、 更寬廣的數位金融服務體驗。詳情請洽臺灣企銀官網(https: //www.tbb.com .tw)或客服(02-2357-7171)。