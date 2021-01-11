中華電信12月份營業收入245.9億元　每股盈餘0.36元

中華電信公司今（11）日 公布109年12月及全年自結營收概況。 109年度全年合併自結營業收入為2076.1億元； 營業淨利為423.6億元；稅前淨利428.4億元； 歸屬於母公司業主之淨利為334.2億元；累計每股盈餘4. 31元。109年度營業淨利、 稅前淨利及每股盈餘均超越全年財測，與全年財測相較， 營業收入達成率96.4%～97.0%、營業淨利達成率105. 2%～109.9%，稅前淨利達成率103.8%～108.8% 、每股盈餘達成率102.9%～108.1%。

109年12月份合併自結營業收入為245.9億元， 較去年同期增加，主要因資通訊專標案營收增加、 網際網路應用加值營收增加、銷貨收入亦增加， 抵銷固網語音營收下滑及行動服務營收因市場競爭與漫遊收入受新冠 肺炎影響之減少；營業成本及費用為212.6億元； 營業淨利為33.9億元；稅前淨利為33.9億元； 歸屬於母公司業主之淨利為28.1億元；每股盈餘為0.36元。

截至12月底止，光世代寬頻用戶數為362.1萬戶， 60Mbps以上的客戶數230.3萬戶，其中， 100Mbps以上客戶達175.6萬戶。 MOD客戶數達206.9萬戶，行動通信總客戶數達1,129. 8萬戶。