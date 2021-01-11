富邦證券《The Asset》「台灣最佳證券經紀商」3連霸

近日《The Asset》財資雜誌公布富邦證券連續三年蟬聯「Triple A Private Country Awards─台灣最佳證券經紀商」大獎，富邦證券更因協助承銷近10年來最多民眾參與認 購的「和潤IPO案」，同步榮獲台灣最佳IPO承銷案大獎。

2020年台灣證券市場分別有「逐筆交易新制」及「 盤中零股交易」兩大重要制度上路，加上台股交投熱絡， 分別考驗各大券商硬底子及軟實力。富邦證券總經理程明乾表示， 硬底子指的是系統的穩定性，在逐筆交易上路後，富邦證券月均量大 幅擴增44%優於市場平均，可歸功於前一年度大 幅系統壓力測試，同時透過擬真系統協助投資人熟悉新制。

除了數位金融服務外，程明乾指出， 富邦證券結合大數據團隊、全方位理財規劃團隊、 專業投資研究分析以及優異的數位金融科技， 在客戶尋求協助前即主動出擊提供適切的商品， 並針對特定族群客戶量身打造，像是退休準備族群即提供具「 季季配」的海外債投資組合的建議， 滿足退休族季領息甚至是月領息的需求，而對於小資族則是主打ET N、ETF定期定額等投資門檻較低的商品。

程明乾指出，以ETF定期定額為例 ，每月最低1,000元起即可投資，協助小資族逐步累積財富， 由於門檻低、風險分散，迄今仍是富邦證券廣受小資族喜愛的商品， 2020年ETF定期定額累計扣款金額更是年成長91.4%。 而富邦證券也回應廣大投資新手的需求，規劃於2021年擴大定期 定額服務，將提供台股定期定額，及於主管機關開放後提供複委託定 期定額，預計將可帶動另一波投資熱潮。