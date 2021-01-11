上週外資在台灣集中市場買超634.55億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/1/4~2021/1/8）外資在集中市場總買進金額為4,479.35億元，總賣出金額為3,844.80億元，買超為634.55億元，另統計自2021年年初至1月8日止，外資總買進金額為4,479.35億元，總賣出金額為3,844.80億元，累計買超為634.55億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆7,023.70億元新台幣，占全體上市股票市值的46.12%，較12月31日的20兆1,694.39億元新台幣，增加15,329.31億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進264,957千股，賣出101,419千股，買超163,538千股。

第二名：聯電：買進342,101千股，賣出231,524千股，買超110,577千股。

第三名：友達：買進225,329千股，賣出157,113千股，買超68,216千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進242,825千股，賣出398,067千股，賣超155,242千股。

第二名：和碩：買進20,035千股，賣出45,652千股，賣超25,617千股。

第三名：力鵬：買進15,752千股，賣出34,975千股，賣超19,223千股。