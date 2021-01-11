蘋果將推出自駕電動車！ 傳可能與南韓HYUNDAI汽車合作

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全球電動車市場火熱，蘋果也持續開發自駕車技術，計畫於2024年生產自駕電動車。蘋果在加入市場後會和哪些廠商進行技術合作，成為國際相關產業關注的焦點議題，台灣廠商也希望能在晶片生產與電子生產服務上搶奪商機。然而根據南韓現代汽車(HYUNDAI)上週五(8日)的聲明，蘋果似乎已和現代汽車開啟初步會談，擬於三月前簽約，引發外界討論。

路透社引述韓國當地媒體IT News的報導，指出蘋果和現代汽車正在計畫成為技術合作夥伴關係，並將於明年推出蘋果電動車的測試版本。

然而，現代汽車於發佈聲明後立刻修改其內容，強調自己是收到來自不同公司的合作要求。不過其股票市值仍於今(11日)時增加了80億美元之多，漲幅多達 14%，是現代汽車自1988年以來史上最大的一次股價上漲。

另外，路透社也表示，蘋果已經進入自動車的技術開發階段，將於推出明年測試版本，期於2024年結合進步的電池技術，生產屬於蘋果的自駕電動小客車。對此，蘋果公司沒有回應。

外媒過去曾報導，傳言蘋果將和起亞汽車(KIA)合作，在美國喬治亞州(Georgia)的工廠進行生產，或透過聯合投資開設新的工廠，製造約十萬台的汽車。如今又有消息指出其已和現代汽車會談，顯示目前蘋果自駕電動車的發展未知數仍大。