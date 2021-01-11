豬肉儀表板遭疑資訊不同步 食藥署允儘速改進

媒體報導，豬肉儀表板美豬進口數量疑與進口資料不符。食藥署今天表示，食品邊境查驗和豬肉儀表板的資訊系統不一樣，會儘速完成系統更新，讓資訊公開一致，避免民眾混淆。

蘋果新聞網報導，截至1月7日，豬肉儀表板上的美豬進口量仍掛零，但民眾爆料指出，查詢「邊境查驗自動化管理系統」食品輸入情形，發現1月4日已有5批美國豬肉進口資料，總量超過108噸，卻沒有顯示在儀表板，兩系統明顯不同調。

衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心副主任林旭陽上午受訪時表示，邊境查驗自動化管理系統是食品業者申請查驗、食藥署查驗結案的統計；但進口豬肉除了食品安全，還有防檢局動物檢疫，再來是關務署作業，過完這3關卡才會進到市場。

林旭陽說，豬肉儀表板是食藥署、農委會和財政部本著資訊透明呈現的進口資料，但資訊在各部會系統不一，很多商品查驗難易度也不一樣，且業者提貨領貨也有很多變數，通關時間快慢不一，都可能讓資訊有所落差。

但林旭陽表示，外界關注豬肉儀表板資料，食藥署逐步調整，儘快把資訊同步，避免民眾看了不同時間點的資料會有疑惑，會儘快完成系統更新。

根據最新豬肉儀表板資訊，從今年1月1日至1月8日，進口豬肉約308噸，占3%；以丹麥豬最多，其次為加拿大豬，第3名為美豬，都沒有檢出萊克多巴胺。