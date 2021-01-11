美國駐聯合國大使訪台灣　總統府證實蔡英文將接見

總統府發言人張惇涵 總統府發言人張惇涵 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國駐聯合國常任代表克拉芙特將於本週訪問台灣，總統府今（11）日證實，總統蔡英文將在週四（14）接見克拉芙特並舉行午宴。

香港警方在上週大行動拘捕53位民主派人士，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）隨後發表聲明譴責，除了警告或將對涉及拘捕行動的個人及組織祭出制裁之外，也宣布派遣美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）訪台，並稱台灣的民主展現了「一個自由的中國可以達成的成就」。

不過，川普（Donald Trump）政府進入看守期最後階段，並將在1月20日交棒給下任總統拜登（Joe Biden），部分在野黨人士也對克拉芙特在此時來訪提出質疑。

克拉芙特將於1月13日至15日訪台，總統府發言人張惇涵今日午間證實，蔡英文預計在1月14日上午於總統府內接見克拉芙特，並於府內與訪團進行午宴。

張惇涵指出，除感謝克拉芙特多次公開支持台灣外，雙方交流將聚焦於台灣的國際參與等相關議題，期盼持續深化台美合作夥伴關係。

外界相當關注克拉芙特的訪台行程，而美國駐聯合國使團日前表示，克拉芙特將於1月14日於台灣外交及國際事務學院發表演說，談及台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義參與及擴大參與國際組織的重要性。

使團表示，訪台期間，克拉芙特將遵循《台灣關係法》、《美中三個聯合公報》，以及《對台六項保證》為依據的美國一中政策，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。

總統府則提及，總統府將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，以國際外交禮儀妥善接待。