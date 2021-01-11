更新！華航人道包機已抵台 載回47名國人及關島居民

2021-01-11 17:40更新
（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）駐關島台北經濟文化辦事處與關島政府促成的人道包機今（11）日傍晚抵台，航班搭載47名旅客及13名機組員共60人，47名旅客包含一般旅客與9名國際醫療專案申請入境者，其中5人是需就醫的關島病患，4人為陪病家屬。
外交部表示，因新冠疫情影響，關島直飛航班於2
2021-01-11 15:45首發
華航載運關島民眾到台灣就醫的班機已於今（11）日下午自關島起飛，機上載有因全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響而無法出國就醫的患者與其家屬，包機預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。
華航人道醫療包機於關島下午3時30分（台灣下午1時30分）左右起飛，預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。除了載有醫療需求的關島居民外，數十名因疫情和班機影響而滯留在塞班島（Saipan）的台灣民眾，也同搭包機返國。
莊人祥表示，關島人道包機共有47位旅客，有5位是有就醫需求的關島病患，4位是陪病家屬，相關疾病包含腫瘤切除、心律不整、超級肥胖等疾病。
機上旅客皆持有陰性報告，抵台後將比照一般旅客入境程序，旅客分一般旅客和醫療需求旅客，一般旅客就是看有沒有症狀，無症狀送居家檢疫，入境前14天有症狀就是採檢後送集中檢疫。
中央社報導，針對此次的人道包機，關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）除了感謝駐關島台北經濟文化辦事處安排外，她表示，疫情凸顯關島建立全球合作及鄰國邦誼的重要性，關島與駐關島台北經濟文化辦事處的關係「非常寶貴」。
葛瑞羅表示，美國國務院解除美台交往限制，這將強化關島與台灣推動和平、民主的夥伴關係，也讓關島與台灣之間能發展更多超越疫情議題的經濟、政治協定。
辦事處處長陳盈連致詞感謝關島政府、關島機場、關島紀念醫院、關島假期旅行社、關島中華總會、關島台商會、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院等2家將收治關島患者的醫院，以及外交部和衛生福利部的協助。
陳盈連說，「相信這個首航包機不會是最後一班，這只是開始。」關島政府在葛瑞羅的領導下推動與台灣的合作，關島與台灣的直航班機很快會恢復，「我們期待再看到台灣旅客來關島旅遊，關島患者到台灣接受適當治療」。