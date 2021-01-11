更新！華航人道包機已抵台 載回47名國人及關島居民

2021-01-11 17:40更新

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）駐關島台北經濟文化辦事處與關島政府促成的人道包機今（11）日傍晚抵台，航班搭載47名旅客及13名機組員共60人，47名旅客包含一般旅客與9名國際醫療專案申請入境者，其中5人是需就醫的關島病患，4人為陪病家屬。

外交部表示，因新冠疫情影響，關島直飛航班於2 020年3月開始停航，導致許多在關島的病患無法按原計畫來台就醫。這次的包機可以讓病患及家屬來台就醫更便利，相關安排也已獲衛生福利部同意，入境乘客將遵照中央流行疫情指揮中心的規定接受檢疫及相關防疫措施。

2021-01-11 15:45首發

華航載運關島民眾到台灣就醫的班機已於今（11）日下午自關島起飛，機上載有因全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響而無法出國就醫的患者與其家屬，包機預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。

華航人道醫療包機於關島下午3時30分（台灣下午1時30分）左右起飛，預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。除了載有醫療需求的關島居民外，數十名因疫情和班機影響而滯留在塞班島（Saipan）的台灣民眾，也同搭包機返國。

莊人祥表示，關島人道包機共有47位旅客，有5位是有就醫需求的關島病患，4位是陪病家屬，相關疾病包含腫瘤切除、心律不整、超級肥胖等疾病。

機上旅客皆持有陰性報告，抵台後將比照一般旅客入境程序，旅客分一般旅客和醫療需求旅客，一般旅客就是看有沒有症狀，無症狀送居家檢疫，入境前14天有症狀就是採檢後送集中檢疫。

中央社報導，針對此次的人道包機，關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）除了感謝駐關島台北經濟文化辦事處安排外，她表示，疫情凸顯關島建立全球合作及鄰國邦誼的重要性，關島與駐關島台北經濟文化辦事處的關係「非常寶貴」。

葛瑞羅表示，美國國務院解除美台交往限制，這將強化關島與台灣推動和平、民主的夥伴關係，也讓關島與台灣之間能發展更多超越疫情議題的經濟、政治協定。

辦事處處長陳盈連致詞感謝關島政府、關島機場、關島紀念醫院、關島假期旅行社、關島中華總會、關島台商會、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院等2家將收治關島患者的醫院，以及外交部和衛生福利部的協助。

陳盈連說，「相信這個首航包機不會是最後一班，這只是開始。」關島政府在葛瑞羅的領導下推動與台灣的合作，關島與台灣的直航班機很快會恢復，「我們期待再看到台灣旅客來關島旅遊，關島患者到台灣接受適當治療」。