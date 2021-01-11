英國新駐台代表鄧元翰上任 有決心深化台英關係

英國在台辦事處今天宣布新任代表鄧元翰到任。鄧元翰肯定台灣的防疫措施，並表示派駐台灣實現了他長期以來的抱負；英國期待進一步加強與亞太地區的關係，他有決心進一步深化台英在各領域連結。

辦事處表示，鄧元翰（John Dennis）去年12月抵台，已完成居家檢疫及自我健康管理。

關於新職，鄧元翰說，「這是一個至關重要的角色」，也實現他「長期以來的抱負」。

他指出，台灣一向享有很高聲譽，而因應COVID-19疫情的優異表現更讓台灣在英國及國際間的聲譽進一步提升。他說，上個月抵台後，他親身經歷了令人欽佩的防疫措施。

鄧元翰指出，他到任恰逢令人振奮的時機，英國正期望進一步加強與亞太地區的關係。他有決心，要與專業、堅定的團隊一同把握機會：透過在貿易與投資、科學與創新、氣候變遷，教育及共同價值等方面的既有強大連結，進一步深化台英關係。

根據英國政府網站，鄧元翰1981年加入英國外交、國協及發展部（前身為英國外交部），長期致力於亞洲、非洲及商務貿易事務；除了有豐富駐外經驗，他也曾被借調至私人企業服務。

奉派台灣前，他曾於2014至2018年擔任英國駐安哥拉及聖多美普林西比大使；2019至2020年間則接受職業外交官生涯第2次全職中文培訓。

鄧元翰有派駐中國的經驗，包括1985至1987年擔任駐北京大使館政治事務二等秘書，以及2003至2006年擔任駐北京公使及副大使。